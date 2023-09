SR bude koordinovať projekt Európskej siete detských ombudsmanov

Brusel 22. septembra (TASR) - Slovensko bude v roku 2024 koordinovať projekt Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC), ktorého cieľom je aktívne zapájať deti a mladých ľudí do celoročnej práce detských ombudsmanov. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti.



Projekt ENYA (European Network of Young Advisors) je každoročne koordinovaný jedným z členských štátov ENOC. O hlavnom koordinátorovi pre nasledujúci rok hlasovalo Valné zhromaždenie ENOC, ktoré sa konalo spolu s výročnou konferenciou tejto organizácie v dňoch 19. – 21. septembra v Bruseli.



"Výbornou správou je, že hlavným koordinátorom pre projekt ENYA 2024 bude Slovensko. Budeme teda hostiteľom pre 36 mladých poradcov z 18 rôznych európskych krajín, ktorí budú spoločne na medzinárodnom fóre vytvárať pre ombudsmanské inštitúcie odporúčania týkajúce sa detí v štátnych zariadeniach," uviedol slovenský komisár pre deti Jozef Mikloško.



Európska sieť detských ombudsmanov združuje 44 nezávislých inštitúcií na ochranu práv detí z 34 krajín vrátane SR. "Medzinárodným spoluprácam som veľmi otvorený a teším sa im. Je to skvelý spôsob, ako sa učiť a inšpirovať od iných krajín, ktoré môžu byť v ochrane práv detí ďalej ako my," povedal Mikloško.