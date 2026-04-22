SR bude na Regionálnom ekologickom samite zastupovať T. Taraba
Taraba v kazašskej Astane absolvuje viaceré bilaterálne rozhovory vrátane rokovaní s ministrom vodného hospodárstva a zavlažovania Kazachstanu Nurzhanom Nurzhigitovom.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovensko bude v stredu a vo štvrtok (23. 4.) na Regionálnom ekologickom samite v Kazachstane zastupovať minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Ide o samit pod záštitou Organizácie Spojených národov za účasti hláv štátov a vládnych predstaviteľov z celého sveta. TASR o tom informoval odbor komunikácie envirorezortu.
Taraba v kazašskej Astane absolvuje viaceré bilaterálne rozhovory vrátane rokovaní s ministrom vodného hospodárstva a zavlažovania Kazachstanu Nurzhanom Nurzhigitovom, ministrom priemyslu a výstavby Kazachstanu Yersainom Nagaspayevom aj ministrom pre ekológiu a prírodné zdroje Kazachstanu Yerlanom Nyssanbayevom.
Minister taktiež plánuje podpísať s Kazachstanom memorandum o porozumení v oblasti manažmentu chránených území, nakladania s odpadom a memorandum o zabezpečení vodohospodárskej infraštruktúry a spolupráce pri vodárenských projektoch, na ktorých sa budú môcť zúčastniť aj slovenské firmy.
Ministerstvo tvrdí, že voda je v Kazachstane strategická surovina, úzko prepojená s energetikou, potravinovou bezpečnosťou aj regionálnou stabilitou. Slovensko má podľa Tarabu odborné kapacity a dlhoročné skúsenosti s manažmentom vodných zdrojov, s hospodárením s vodou aj s výrobou elektrickej energie z nej. „O to viac si cením, že sme boli oslovení vládnymi predstaviteľmi Kazachstanu o nadviazanie odbornej spolupráce v oblasti rozvíjania a zabezpečenia vodohospodárskej infraštruktúry. Slovensko má čo ponúknuť a verím, že aj túto pracovnú cestu využijeme na rozvíjanie hodnotných medzinárodných vzťahov,“ poznamenal šéf envirorezortu.
Taraba v kazašskej Astane absolvuje viaceré bilaterálne rozhovory vrátane rokovaní s ministrom vodného hospodárstva a zavlažovania Kazachstanu Nurzhanom Nurzhigitovom, ministrom priemyslu a výstavby Kazachstanu Yersainom Nagaspayevom aj ministrom pre ekológiu a prírodné zdroje Kazachstanu Yerlanom Nyssanbayevom.
Minister taktiež plánuje podpísať s Kazachstanom memorandum o porozumení v oblasti manažmentu chránených území, nakladania s odpadom a memorandum o zabezpečení vodohospodárskej infraštruktúry a spolupráce pri vodárenských projektoch, na ktorých sa budú môcť zúčastniť aj slovenské firmy.
Ministerstvo tvrdí, že voda je v Kazachstane strategická surovina, úzko prepojená s energetikou, potravinovou bezpečnosťou aj regionálnou stabilitou. Slovensko má podľa Tarabu odborné kapacity a dlhoročné skúsenosti s manažmentom vodných zdrojov, s hospodárením s vodou aj s výrobou elektrickej energie z nej. „O to viac si cením, že sme boli oslovení vládnymi predstaviteľmi Kazachstanu o nadviazanie odbornej spolupráce v oblasti rozvíjania a zabezpečenia vodohospodárskej infraštruktúry. Slovensko má čo ponúknuť a verím, že aj túto pracovnú cestu využijeme na rozvíjanie hodnotných medzinárodných vzťahov,“ poznamenal šéf envirorezortu.