SR bude pokračovať v programe RE na podporu televíznych seriálov
Príslušnú dohodu s RE podpísalo Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovensko bude aj v rokoch 2026 - 2027 pokračovať v účasti na pilotnom programe Rady Európy (RE) „Podporná schéma pre televízne seriály“. Príslušnú dohodu s RE podpísalo Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Program podporuje vývoj a koprodukcie medzinárodných televíznych seriálov a slovenským subjektom pôsobiacim v oblasti audiovízie umožňuje zapájať sa do spoločných medzinárodných projektov. „Rozhodnutie pokračovať v spolupráci vychádza z pozitívnej bilancie našej krajiny z predchádzajúceho obdobia rokov 2023 - 2025,“ potvrdila riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.
Zdôraznila, že cieľom kooperácie je posilniť postavenie slovenských producentov a podporiť nové spolupráce v oblasti medzinárodných koprodukcií. „Pokračovanie v tejto iniciatíve prispeje k ďalšiemu rozvoju kreatívneho priemyslu, posilneniu konkurencieschopnosti domácej audiovizuálnej produkcie a k jej väčšiemu zviditeľneniu v medzinárodnom priestore,“ dodala.
