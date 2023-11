SR bude s ďalšími krajinami spolupracovať na obnove vodných tokov

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovensko, Chorvátsko, Grécko a Rumunsko budú spolupracovať na obnove riek prírode blízkym spôsobom. Projekt bude na Slovensku trvať od jesene 2023 do leta 2026. Bude sa týkať všetkých riek, na ktorých sú nepotrebné, škodlivé a zastarané migračné bariéry. TASR o tom informovali Michaela Domanová a Martina Paulíková z WWF Slovensko. Organizácia chce v rámci projektu navrhnúť aj posilnenie národnej legislatívy s cieľom obnoviť voľne tečúce rieky.



Európske rieky podľa posledných zistení rozdeľuje vyše 1,2 milióna bariér. Viac ako 156.000 z nich je zastaraných a neplnia funkciu, pre ktorú boli pôvodne vybudované, uviedli environmentalisti. Migračné bariéry na riekach sú podľa nich často dôvodom zhoršenia stavu vôd. Môže ísť o malé prehradenia, ktoré sú nepriechodné, nikto ich neudržiava a svojím technickým stavom ohrozujú okolie. "Ide aj o väčšie stavby, ktorých negatívny vplyv sa prejavuje na poklese množstva rýb, zhoršení podmienok na rekreáciu či dokonca poklesom hladiny podzemnej vody pod prehradením, ako je to v prípade elektrární na Hrone, ktorým sa budeme v rámci projektu tiež venovať," povedala Paulíková.



Organizácia sa chce zamerať na zdieľanie doterajších skúseností rybárov, správcov tokov a ekológov so spriechodňovaním či odstraňovaním nepotrebných prehradení. Rámcom pre aktivity projektu je aktuálny Vodný plán Slovenska, ktorý obsahuje opatrenia na zlepšenie stavu konkrétnych riek. "Odstraňovanie nepotrebných a škodlivých prekážok na riekach má zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre ľudí a zároveň ozdravenie krajiny, zlepšenie ekologického stavu vôd a ochranu rastlín či živočíchov," povedala Domanová.



"Cieľom nového projektu, na ktorom sa bude podieľať aj WWF Slovensko, je riešiť tieto prekážky na našich riekach, zabezpečiť ozdravenie krajiny a vodných tokov, obnoviť neresový ťah druhov rýb, ktorých početnosť v Európe výrazne klesla," povedala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann. Dodala, že takýmto spôsobom chránia vzácne druhy a podporujú dlhodobú udržateľnosť európskych sladkovodných ekosystémov.



Trojročný projekt je financovaný grantovou organizáciou European Open Rivers Programme, ktorého prijímateľom sú mimovládne organizácie. Projektom sa WWF Slovensko prihlasuje k záväzku SR, ktoré si pred rokom dala na konferencii OSN o vode. Do roku 2030 chcú obnoviť 125 kilometrov našich riek.