SR bude v rámci rozvojovej pomoci podporovať partnerské krajiny
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská republika bude v roku 2026 prostredníctvom rozvojovej spolupráce reagovať na aktuálne globálne a regionálne výzvy a posilňovať spoluprácu s partnerskými krajinami s cieľom podporiť ich odolnosť, udržateľný rozvoj a reformné procesy. Na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu sú v tomto roku vyčlenené prostriedky v hodnote 18,8 milióna eur. Vyplýva to z návrhu zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2026, ktorý v stredu schválila vláda.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ako predkladateľ návrhu ozrejmil, že budú využité relevantné nástroje rozvojovej spolupráce vrátane dotačnej schémy na podporu rozvojových projektov v programových krajinách (Moldavsko, Keňa, Gruzínsko), humanitárnych projektov na Ukrajine a Blízkom východe, projektov podpory podnikateľských partnerstiev, vyslania dobrovoľníkov a rozvojového vzdelávania. „Finančné príspevky budú využité na priamu podporu malých rozvojových projektov v prioritných krajinách, na okamžitú humanitárnu pomoc a iné ad hoc situácie,“ dodal rezort.
Dôležitou súčasťou rozvojovej spolupráce zostáva zdieľanie slovenskej reformnej expertízy, do ktorého sú zapojené viaceré ministerstvá a inštitúcie, pokrývajúce široké spektrum rozvojových tém. V roku 2026 bude pokračovať aj úsilie o zvýšenie zapojenia súkromného sektora a mobilizáciu súkromných zdrojov vrátane využívania nástrojov Eximbanky SR a rozvojových schém Európskej únie. Očakáva sa tiež realizácia viacerých systémových zmien zameraných na zvýšenie kvality a efektívnosti rozvojovej spolupráce, prijatie prvej humanitárnej stratégie SR a posilnenie riadenia založeného na výsledkoch.
MZVEZ podotklo, že rozvojové angažovanie Slovenska je zároveň súčasťou jej aktívneho členstva v Organizácii Spojených národov a prispieva k mieru a bezpečnosti vo svete. „Osobitne v rokoch 2026 a 2027, keď bude vrcholiť kampaň na získanie miesta nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 - 2029, bude angažovanosť Slovenskej republiky pod drobnohľadom krajín medzinárodného spoločenstva,“ dodalo ministerstvo.
Na rok 2026 sú na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu vyčlenené prostriedky v hodnote 18,8 milióna eur, z čoho 80 percent predstavujú prostriedky v kapitolách rezortu financií a zahraničných vecí. SR naďalej výrazne zaostáva v plnení svojho medzinárodného záväzku dosiahnuť podiel oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na hrubom národnom dôchodku vo výške 0,33 percent do roku 2030. Ministerstvo neočakáva pokrok v tejto oblasti ani v roku 2026. V tomto ukazovateli sa Slovensko dlhodobo pohybuje okolo úrovne 0,13 - 0,15 percenta a umiestňuje sa na posledných priečkach spomedzi členských krajín Európskej únie, ozrejmil rezort.
