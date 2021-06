SR by sa na cestovateľskej mape mala od štvrtka zobrazovať správne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovensko by sa malo na cestovateľskej mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zobrazovať podľa správnych dát od štvrtka (3. 6.). TASR o tom v reakcii na medializované problémy s nahlasovaním dát informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková." povedala Račková. Ozrejmila, že úrad kontaktoval aj české zdravotnícke autority a situáciu im objasnil. Slovensko je pre Česko na základe nesprávnej cestovnej mapy v súčasnosti červené, čo znamená, že sa považuje za krajinu s vysokým rizikom nákazy.Štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus očakáva, že Slovensko bude po prehodnotení ECDC mapy žlté a v niektorých regiónoch dokonca aj zelené. "" zdôraznil.Predpokladá, že krajiny, pre ktoré je Slovensko momentálne červené, to čoskoro prehodnotia. "" dodal.ÚVZ ubezpečuje ľudí, že situáciu, ktorá má vplyv na podmienky vstupu do jednotlivých európskych krajín, urgentne rieši. "doplnila Račková.Vysvetlila, že ECDC nedávno zmenilo štruktúru hlásených dát.doplnila.zhrnula hovorkyňa.