SR chce po vzore Česka regulovať HHC, Mikloško: Je hrozbou pre deti

Bratislava/Brno 13. augusta (TASR) - Slovenský komisár pre deti Jozef Mikloško sa chce inšpirovať prístupom Česka k psychoaktívnym látkam, akou je napríklad HHC, ktoré sú podľa jeho slov hrozbou pre deti a na Slovensku na rozdiel od Česka dosiaľ nie sú nijako regulované. Témou sa spolu s českým ombudsmanom Stanislavom Křečkom zaoberali v pondelok na ich prvom stretnutí v Brne. TASR o tom informoval Mikloškov úrad.



Komisár podotkol, že na Slovensku je približne 1,1 milióna detí do 18 rokov, a preto je podľa neho nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť hrozbám spojeným s voľným predajom látok, ktoré u detí vyvolávajú závislosť. "Som veľmi vďačný za možnosť posilniť naše medzinárodné kontakty a získať cenné skúsenosti od našich českých kolegov, ktorí túto problematiku zvládajú efektívnejšie," dodal s tým, že Česku sa už legislatívnymi opatreniami podarilo viaceré takéto látky dočasne zakázať.



Podľa Křečka sú skúsenosti so závislosťou detí a mladistvých od návykových látok na Slovensku alarmujúce. "Som rád, že som mohol slovenskému komisárovi pre deti spoločne s odborníkmi z radov toxikológov, lekárov a policajtov predstaviť jednotlivé kroky, ktoré už Česká republika v boji proti predaju návykových látok uskutočnila," dodal český ombudsman.



V Česku sa politici témou psychoaktívnych látok začali viac zaoberať po tom, ako sa v médiách objavili správy o čoraz častejšej intoxikácii detí po konzumácii cukroviniek s HHC. Na zozname zakázaných látok je tento polysyntetický kanabinol spolu s ďalšími dvoma látkami od marca tohto roka. V júni česká vláda rozhodla, že zoznam rozšíri o ďalších sedem látok.



Podľa odborníkov, ktorí sa na stretnutí tiež zúčastnili, sú najzraniteľnejšou skupinou práve deti a mládež, ktoré často nedokážu dostatočne posúdiť riziká spojené s užívaním týchto látok. Najviac prípadov intoxikácií, ktoré zaregistrovala česká polícia, bolo vo vekovej kategórii od 12 do 18 rokov.



Hlavným výsledkom stretnutia bude podľa slovenského komisára tlak na vládu, na pružnejšie riešenia v rámci pripravovanej novely zákona podľa vzoru Českej republiky. V krátkom čase sa chce stretnúť so zástupcami dotknutých rezortov.



Mikloško tiež českého verejného ochrancu práv oboznámil s prácou Úradu komisára pre deti, keďže tento inštitút samostatne v Českej republike zavedený zatiaľ nie je.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)