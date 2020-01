SR chce prispievať k udržateľnej európskej odpovedi na migračné výzvy

Bratislava 27. januára (TASR) – Napriek znižujúcemu sa počtu migrantov zostáva situácia krehká. Slovensko chce preto v priebehu roka 2020 konštruktívne a solidárne prispievať k nájdeniu účinnej a udržateľnej európskej odpovede na migračné výzvy. Vyplýva to z hodnotenia priorít zahraničnej a európskej politiky z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



"Posilnený by mal byť bezpečnostný dialóg cielene zameraný na otázky migrácie a boja proti terorizmu najmä s Egyptom, Líbyou a Marokom," uviedol rezort diplomacie.



Slovensko v minulom roku podľa MZVaEZ SR presadzovalo potrebu riešenia príčin migrácie v krajinách pôvodu, efektívnejšiu návratovú politiku, posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie (EÚ), ako aj odstraňovanie motivačných faktorov a stimulov pre neriadenú migráciu.



Ministerstvo tiež poukázalo na to, že počas slovenského predsedníctva vo V4 vznikol návrh na spoločný projekt V4 s Nemeckom na pomoc Maroku pri manažovaní migrácie v hodnote 30 miliónov eur. Maroko leží na exponovanej hlavnej migračnej trase v západnom Stredomorí a projekt je preto zameraný na budovanie kapacít marockej pobrežnej stráže a ochrany pobrežnej hranice, zlepšovanie socioekonomických podmienok pre mladých, budovanie hospodárskej infraštruktúry a podporu podnikania.



"SR podporila aj posilnenie mandátu Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže, ktorá počíta s vytvorením stáleho zboru 10.000 príslušníkov do roku 2027 a má zvýšiť ochranu vonkajšej hranice EÚ," dodalo MZVaEZ SR.