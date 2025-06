SR dostala z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 3,5 mld. eur

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenská republika dostala v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti doteraz 3,5 miliardy eur. Európska komisia prijala ešte 8. mája vykonávacie rozhodnutie o znížení podpory pre SR v súvislosti so zisteným potenciálnym konfliktom záujmov o 1,225 milióna eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla Katarína Touquet Jaremová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.



Vyplatená suma 3,5 miliardy eur zodpovedá približne 55 percentám všetkých finančných prostriedkov v slovenskom pláne obnovy. „Osemstodvadsaťtri miliónov eur vo forme predbežného financovania (október 2021), 80,5 milióna eur vo forme predbežného financovania v rámci plánu REPowerEU (13. decembra 2023) a prostriedky vyplatené v rámci štyroch riadnych žiadostí o platbu,“ priblížila.



Komisia 8. mája prijala vykonávacie rozhodnutie o znížení podpory pre Slovenskú republiku v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v prípadoch konfliktu záujmov. Ide o zníženie o 1,225 milióna eur v súvislosti s projektom Univerzitný klaster Trnava.



„Komisia vykonala systémový audit a zistila potenciálny konflikt záujmov, čo potvrdil aj úrad OLAF. Slovenské orgány prípad dostatočne nenapravili, a preto Komisia prijala rozhodnutie o vymáhaní. V súlade s týmto rozhodnutím sa v čase vyplatenia piatej platby zníži podpora z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti o 1,225 milióna eur,“ doplnila.



Nositeľom projektu Univerzitný klaster Trnava je Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita vystupuje ako spoluriešiteľ. Podľa článku zverejneného na webe euractiv.sk bol jeden z hodnotiteľov projektu zároveň člen správnej rady Trnavskej univerzity. Obe univerzity sa dištancovali od akéhokoľvek zásahu do procesu hodnotenia projektov financovaných z plánu obnovy.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR už skôr informovalo, že rezort finančné prostriedky nevymáhal od konečného príjemcu, keďže pochybenie nastalo na strane štátu, nie na strane prijímateľa.