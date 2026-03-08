Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SR má v nedeľu zrealizovať ďalšie evakuačné lety z Blízkeho východu

Na snímke vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kaliňák zároveň pripomenul, že do regiónu vyslali tím z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ktorí organizujú evakuáciu.

Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Slovensko má v nedeľu zrealizovať ďalšie evakuačné lety z Blízkeho východu. Vládny špeciál leteckého útvaru rezortu obrany má ísť do ománskeho Maskatu a lietadlo ministerstva obrany do Rijádu, hlavného mesta Saudskej Arábie. Vyplýva to z vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.

„Dnes naďalej prebieha evakuácia. Špeciál ministerstva vnútra ide do Maskatu, náš menší špeciál ide do Rijádu, kde ide zobrať ešte nejakú mamičku s deťmi a niekoľko ľudí zo zraniteľnejších skupín,“ povedal s tým, že menšie lietadlo ministerstva obrany vykonáva skôr zdravotnícku linku a väčšie lietadlo ministerstva vnútra zase evakuáciu turistov.

Kaliňák zároveň pripomenul, že do regiónu vyslali tím z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ktorí organizujú evakuáciu. „Pretože vždy je veľmi ťažké zoskupiť ľudí na letisko,“ okomentoval. Poukázal zároveň na spoluprácu pri evakuácii s ostatnými krajinami. Informoval, že SR previezlo pasažierov z viac ako 26 európskych krajín a, naopak, ďalšie štáty previezli slovenských občanov.
