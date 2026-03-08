< sekcia Slovensko
SR má v nedeľu zrealizovať ďalšie evakuačné lety z Blízkeho východu
Kaliňák zároveň pripomenul, že do regiónu vyslali tím z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ktorí organizujú evakuáciu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. marca (TASR) - Slovensko má v nedeľu zrealizovať ďalšie evakuačné lety z Blízkeho východu. Vládny špeciál leteckého útvaru rezortu obrany má ísť do ománskeho Maskatu a lietadlo ministerstva obrany do Rijádu, hlavného mesta Saudskej Arábie. Vyplýva to z vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
„Dnes naďalej prebieha evakuácia. Špeciál ministerstva vnútra ide do Maskatu, náš menší špeciál ide do Rijádu, kde ide zobrať ešte nejakú mamičku s deťmi a niekoľko ľudí zo zraniteľnejších skupín,“ povedal s tým, že menšie lietadlo ministerstva obrany vykonáva skôr zdravotnícku linku a väčšie lietadlo ministerstva vnútra zase evakuáciu turistov.
Kaliňák zároveň pripomenul, že do regiónu vyslali tím z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ktorí organizujú evakuáciu. „Pretože vždy je veľmi ťažké zoskupiť ľudí na letisko,“ okomentoval. Poukázal zároveň na spoluprácu pri evakuácii s ostatnými krajinami. Informoval, že SR previezlo pasažierov z viac ako 26 európskych krajín a, naopak, ďalšie štáty previezli slovenských občanov.
„Dnes naďalej prebieha evakuácia. Špeciál ministerstva vnútra ide do Maskatu, náš menší špeciál ide do Rijádu, kde ide zobrať ešte nejakú mamičku s deťmi a niekoľko ľudí zo zraniteľnejších skupín,“ povedal s tým, že menšie lietadlo ministerstva obrany vykonáva skôr zdravotnícku linku a väčšie lietadlo ministerstva vnútra zase evakuáciu turistov.
Kaliňák zároveň pripomenul, že do regiónu vyslali tím z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ktorí organizujú evakuáciu. „Pretože vždy je veľmi ťažké zoskupiť ľudí na letisko,“ okomentoval. Poukázal zároveň na spoluprácu pri evakuácii s ostatnými krajinami. Informoval, že SR previezlo pasažierov z viac ako 26 európskych krajín a, naopak, ďalšie štáty previezli slovenských občanov.