Slovensko navštívi delegácia Európskeho parlamentu

Štrasburg/Bratislava 20. septembra (TASR) - Na Slovensko v utorok pricestuje delegácia poslancov Európskeho parlamentu z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) s cieľom zhodnotiť dodržiavanie zásad právneho štátu v krajine. TASR o tom informoval tlačový tajomník Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Jan Jakubov.



Sedemčlenná delegácia pod vedením holandskej europoslankyne Sophie in 't Veldovej (Obnovme Európu) v rámci dvojdňového programu absolvuje stretnutie s rodinami zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a bude diskutovať so zástupcami občianskej spoločnosti, novinármi a vysokými štátnymi predstaviteľmi.



Členovia delegácie budú hovoriť napríklad s premiérom Eduardom Hegerom, ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou či poslancami NR SR. Naplánované je tiež stretnutie so sudcami Najvyššieho súdu, vedúcimi predstaviteľmi Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) či Finančnej spravodajskej jednotky. V delegácii bude aj slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU/Európska ľudová strana)



"Poslancov bude zaujímať pripravovaná reforma súdnictva, opatrenia na ochranu novinárov a oznamovateľov a stav slobody médií. Pýtať sa budú aj na prebiehajúce trestné konanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," uviedol Jakubov.



Ako pripomenul, Monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) - zriadená v septembri 2019 rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) - nadväzuje na činnosť dnes už neexistujúcej Monitorovacej skupiny pre právny štát (ROLMG), vytvorenej v júni 2018 po vraždách maltskej blogerky a novinárky Daphne Caruany Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.



EP vyslal na Slovensko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej niekoľko delegácií. Prvá delegácia výborov EP pre občianske slobody (LIBE) a kontrolu rozpočtu (CONT) pricestovala na Slovensko už v marci 2018. Poslanci výboru LIBE navštívili SR aj v septembri 2018 a výbor CONT vyslal osobitnú delegáciu v decembri 2018.