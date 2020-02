SR navštívila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Y. Johanssonová

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovensko v utorok navštívila európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Cieľom jej návštevy bolo nájsť spoločné základy pre diskusiu v otázkach migrácie a azylu. TASR o tom informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.



Eurokomisárka sa stretla aj s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou (Smer-SD) a diskutovala tiež so zástupcami mimovládnych organizácií, ako Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Liga za ľudské práva a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Johanssonovú zaujímal prístup Slovenska k otázke migrácie z pohľadu mimovládnych organizácií.



"Mali by sme si spoločne sadnúť a nájsť pragmatický spôsob riešenia, ktorý by spočíval v kompromise prijateľnom pre všetkých 27 členských štátov," komentovala. V týchto otázkach chce eurokomisárka podľa Ludvikovej docieliť komplexný a udržateľný prístup, ktorý bude vychádzať z azylovej reformy navrhnutej v roku 2016 a bude brať ohľad na pozície členských štátov.



Mimovládne organizácie s komisárkou diskutovali aj o nových možných spôsoboch riadenia migračnej politiky vrátane sponzorovaného presídľovania. Obe strany sa podľa Ludvikovej zhodli na tom, že je potrebné riešiť otázku migrácie pragmaticky.