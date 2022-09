Rezort diplomacie: SR neuzná anexiu ukrajinských území zo strany Ruska

Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovenská republika jednoznačne odsudzuje anexiu ďalších častí ukrajinského územia zo strany Ruskej federácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR to uviedlo v reakcii na kroky ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v piatok uznal nezávislosť Záporožskej a Chersonskej oblasti, ležiacich na juhu Ukrajiny.



"Sme pobúrení, že napriek výzvam väčšiny štátov sveta a medzinárodného spoločenstva Ruská federácia pristúpila k ďalšiemu kroku, ktorý je v príkrom rozpore so základnými demokratickými princípmi a ústavným poriadkom Ukrajiny," podotkol rezort. Poukazuje na to, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN opäť hrubo porušuje medzinárodné právo vrátane Charty OSN. "Osobitne princípy nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov," doplnilo ministerstvo.



Z ruskej strany ide podľa neho o cielenú eskaláciu, ktorá je súčasťou pokračujúcej vojenskej agresie proti Ukrajine. "Preto opätovne vyzývame Ruskú federáciu, aby ukončila vojenské aktivity na Ukrajine a okamžite a bezpodmienečne stiahla všetky svoje jednotky, vojenskú techniku a štruktúry okupačnej správy z ukrajinského územia," uviedlo MZVEZ.



Dodalo, že SR uznáva Ukrajinu ako nezávislý, suverénny a zvrchovaný štát s nespochybniteľnou územnou celistvosťou. Všetky akty spojené s násilným odtrhnutím ukrajinského územia Slovensko považuje za neplatné a nelegitímne. "Budeme pokračovať v poskytovaní všestrannej podpory Ukrajine v jej spravodlivom boji o zachovanie svojej štátnosti, suverenity a územnej celistvosti v rámci medzinárodne uznaných hraníc," doplnil rezort.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnosy o uznaní nezávislosti Záporožskej a Chersonskej oblasti, ležiacich na juhu Ukrajiny. V piatok o 15.00 h miestneho času majú byť moskovskom Kremli podpísané dohody o pripojení štyroch ukrajinských regiónov k Rusku. Na základe týchto dokumentov sa k Rusku "pripoja" Záporožská a Chersonská oblasť a tiež Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR), ktoré na území Donbasu na východe Ukrajiny vyhlásili proruskí separatisti ešte v roku 2014.