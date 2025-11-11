< sekcia Slovensko
SR odsudzuje porušovanie medzinárodného humanitárneho práva v Sudáne
Vyhlásením štáty reagujú na eskaláciu konfliktu v sudánskych regiónoch Severný Dárfúr a Kordofán.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa pripojil k spoločnej výzve Európskej komisie a zástupcov diplomacií 17 krajín, ktoré podporilo deväť ďalších štátov. Vo vyhlásení odsúdili porušovanie medzinárodného humanitárneho práva v Sudáne a vyjadrili hlboké znepokojenie nad správami o pokračujúcom násilí páchanom voči tamojšiemu civilnému obyvateľstvu. TASR o tom v utorok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Vyhlásením štáty reagujú na eskaláciu konfliktu v sudánskych regiónoch Severný Dárfúr a Kordofán, ako aj na správy o systematickom násilí voči civilistom po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) dobyli mesto al-Fášir.
Blanár označil zhoršenú bezpečnostnú a humanitárnu situáciu v Sudáne za mimoriadne vážnu. „Útoky na nevinných ľudí, ako aj blokovanie humanitárnej pomoci sú bezprecedentným porušením medzinárodného humanitárneho práva a sú absolútne neprijateľné. Vyzývame všetky strany, aby ukončili násilie, rešpektovali medzinárodné právo a zabezpečili humanitárnym organizáciám prístup k poskytovaniu životne dôležitej pomoci pre nevinných civilistov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Európska komisia spolu s predstaviteľmi jednotlivých štátov vo vyhlásení vyzvala na rýchly a neobmedzený prísun potravín, liekov a ďalších základných potrieb vrátane bezpečného presunu civilistov v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Signatári vyjadrili podporu zvrchovanosti, jednote a územnej celistvosti Sudánu a zároveň vyzvali na začatie mierových rokovaní s cieľom dosiahnuť dohodu o prímerí.
