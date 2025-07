SR opäť zablokovala sankčný balík EÚ voči Rusku, informuje Euronews

Brusel 9. júla (TASR) - Slovensko na úrovni stálych predstaviteľov pri EÚ opäť zablokovalo 18. balík sankcií proti Rusku, uviedol portál Euronews. Jeho diplomatické zdroje podľa svojich vyjadrení naďalej dúfajú, že kompromis s Európskou komisiou bude možné dosiahnuť v najbližších dňoch, informuje TASR.



Slovenská vláda pod vedením premiéra Roberta Fica viackrát avizovala, že nepodporí pripravovaný sankčný balík, pokiaľ nedostane od EK dostatočné garancie v súvislosti s iniciatívou RePowerEU. Tento plán počíta s úplným ukončením dodávok ruského zemného plynu do Európskej únie od 1. januára 2028, čo by podľa Fica malo výrazne negatívny hospodársky vplyv na Slovensko.



Bilaterálne rozhovory medzi Bruselom a Bratislavou podľa Euronews zatiaľ nepriniesli prelom potrebný na zrušenie veta zo strany SR, ktorá ho v stredu uplatnila počas zasadnutia veľvyslancov v Bruseli. Sankčný balík tam bol opäť predložený na schválenie a opäť bol zablokovaný, uviedli zdroje. Ďalšie zasadnutie stálych predstaviteľov je na pláne v piatok. Na budúci utorok sa potom v Bruseli stretnú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ.



SR podľa informácií magazínu Politico žiada od EK uistenie, že slovenské spoločnosti nebudú žalované za porušenie zmlúv s ruskými firmami, chce tiež náhradu ušlých tranzitných poplatkov a žiada aj to, aby plán nebol schválený s plnou podporou Slovenska. Ak Brusel zohľadní tieto obavy a poskytne žiadané záruky, je SR podľa predstaviteľov vlády pripravená sankčný balík podporiť.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku predstavila Európska komisia 10. júna, podľa nej má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského priemyslu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Euronews píše, že z dôvodu neochoty USA nie je isté, či sa podarí znížiť cenový strop na ruskú ropu.



Proti prijatiu balíka sa momentálne okrem Slovenska stavia aj Maďarsko. SR ale voči uvaleniu sankcií ako takých výhrady nemá, na rozdiel od Maďarska. Maďarský premiér Viktor Orbán sankcie opakovane kritizuje, rovnako aj vojenskú pomoc Ukrajine.



V hlavnom meste SR sa minulý týždeň konali rokovania delegácie EK zloženej z odborníkov a zástupcami slovenskej vlády. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková stretnutie označila za dôležitý krok k hľadaniu riešení a vyjadrila pripravenosť naďalej konštruktívne pristupovať k navrhovaným opatreniam. Ani jedna zo strán však nenaznačila, že by sa dosiahol prelom.



Podľa Euronews nie je jasné, či požiadavka Fica na finančnú kompenzáciu je stále predmetom rozhovorov, prípadne do akej miery je relevantná. Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jörgensen minulý týždeň povedal, že so SR Brusel nevyjednáva o „konkrétnych nových dotáciách ani o ničom podobnom, ale pomáhame zabezpečiť, aby dodávky ropy aj plynu pre Slovensko... boli stabilné“.



„Chápem, prečo má Slovensko obavy, a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme mu pomohli. Sme presvedčení, že aj v spolupráci so susednými krajinami dokážeme nájsť také riešenia, aby určite nevznikli problémy s bezpečnosťou dodávok, ale aby sme dokázali udržať aj nízke ceny,“ dodal Jörgensen.