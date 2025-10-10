< sekcia Slovensko
Slovensko opätovne zriadilo zastupiteľský úrad v austrálskej Canberre
Blanár zároveň poukázal na to, že pozitívny vplyv na ekonomicko-investičné aktivity medzi SR a Austráliou bude mať aj pripravovaná dohoda o voľnom obchode zo strany Európskej únie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenská republika opätovne zriadila zastupiteľský úrad v Canberre s akreditáciou pre Austrálsky zväz, Nový Zéland a ďalších šesť štátov Pacifiku. Vysiela tam veľvyslankyňu Moniku Tomašovičovú. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Austrália je dôležitým zahranično-politickým partnerom Slovenska na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni. Spája nás orientácia na tradičných spojencov Severoatlantickej aliancie a zároveň na krajiny indopacifického regiónu, akými sú India, Indonézia, Japonsko či Južná Kórea,“ skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Nová veľvyslankyňa vyhlásila, že obe krajiny spájajú rovnaké hodnoty a princípy demokracie, právneho štátu a ľudských práv spolu s presadzovaním zásad fungujúceho multilateralizmu a medzinárodného poriadku. Poukázala aj na blízke pozície v kľúčových zahranično-politických témach. „V Austrálii navyše žije početná krajanská komunita, ktorá má významný potenciál na ďalší rozvoj slovensko-austrálskych vzťahov,“ doplnila. Avizovala, že veľvyslanectvo pod jej vedením bude spolupracovať rovnako s Generálnym konzulátom SR v Sydney a pokračovať v organizácii výjazdových konzulárnych dní v jednotlivých štátoch Austrálskeho zväzu a na Novom Zélande.
Blanár zároveň poukázal na to, že pozitívny vplyv na ekonomicko-investičné aktivity medzi SR a Austráliou bude mať aj pripravovaná dohoda o voľnom obchode zo strany Európskej únie. „Slovensko podporuje opätovne obnovené rokovania s Austráliou pod vedením eurokomisára Maroša Šefčoviča s cieľom odstrániť prekážky týkajúce sa vývozu automobilov, ktorý tvorí podstatnú časť slovenského exportu nielen do Austrálie, ale aj na Nový Zéland,“ okomentoval.
„Austrália je dôležitým zahranično-politickým partnerom Slovenska na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni. Spája nás orientácia na tradičných spojencov Severoatlantickej aliancie a zároveň na krajiny indopacifického regiónu, akými sú India, Indonézia, Japonsko či Južná Kórea,“ skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
Nová veľvyslankyňa vyhlásila, že obe krajiny spájajú rovnaké hodnoty a princípy demokracie, právneho štátu a ľudských práv spolu s presadzovaním zásad fungujúceho multilateralizmu a medzinárodného poriadku. Poukázala aj na blízke pozície v kľúčových zahranično-politických témach. „V Austrálii navyše žije početná krajanská komunita, ktorá má významný potenciál na ďalší rozvoj slovensko-austrálskych vzťahov,“ doplnila. Avizovala, že veľvyslanectvo pod jej vedením bude spolupracovať rovnako s Generálnym konzulátom SR v Sydney a pokračovať v organizácii výjazdových konzulárnych dní v jednotlivých štátoch Austrálskeho zväzu a na Novom Zélande.
Blanár zároveň poukázal na to, že pozitívny vplyv na ekonomicko-investičné aktivity medzi SR a Austráliou bude mať aj pripravovaná dohoda o voľnom obchode zo strany Európskej únie. „Slovensko podporuje opätovne obnovené rokovania s Austráliou pod vedením eurokomisára Maroša Šefčoviča s cieľom odstrániť prekážky týkajúce sa vývozu automobilov, ktorý tvorí podstatnú časť slovenského exportu nielen do Austrálie, ale aj na Nový Zéland,“ okomentoval.