SR podľa Ukrajiny ohýba pravdu o rozhovoroch o ruskom plyne v Bruseli

Kyjev/Bratislava/Brusel 7. januára (TASR) - Tvrdenia SR, že Ukrajina zmarila rokovania o energetických dodávkach v Bruseli, neodrážajú realitu, povedal pre bruselský magazín Politico ukrajinský veľvyslanec pri EÚ Vsevolod Čencov. Samotné rozhovory podľa neho inicioval Kyjev, no nemali sa týkať tranzitu plynu, ale hrozieb zo strany Bratislavy, informuje TASR.



Slovenskí a ukrajinskí ministri sa mali v utorok stretnúť v Bruseli na rokovaniach o následkoch zastavenia tranzitu ruského plynu cez ukrajinské územie. Sprostredkovať ich mala Európska komisia.



Iba niekoľko hodín pred uskutočnením rozhovorov vydala slovenská vláda stanovisko, podľa ktorého sa ich ukrajinská strana napokon nechystala zúčastniť, a preto Komisia rokovania zrušila.



"Európska komisia však v spolupráci so zainteresovanými stranami hľadá náhradný termín, v ktorom by sa stretnutie mohlo uskutočniť. Hneď, ako bude termín známy, budeme médiá informovať," uviedol Úrad vlády SR.



Čencov trvá na tom, že tieto tvrdenia SR sú nepravdivé a že bruselské stretnutie inicioval Kyjev. Diskusia sa ale podľa jeho slov mala dotýkať varovaní zo strany slovenského premiéra Roberta Fica, že môže zastaviť dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Okrem toho slovenská vláda avizovala možnosť zastavenia pomoci pre ukrajinských utečencov na Slovensku.



"Ukrajina spustila mechanizmus včasného varovania v súvislosti s dodávkami elektrickej energie po Ficových hrozbách o zastavení dodávok, a nie kvôli rokovaniam o tranzite plynu," povedal ukrajinský diplomat.



Čencov tvrdí, že ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko sa na schôdzke v Bruseli plánoval zúčastniť, ale musel zostať na Ukrajine "z dôvodu zložitej situácie v energetickom sektore". A namiesto toho, aby predstavitelia Komisie prijali návrh Kyjeva na online stretnutie, navrhli, aby sa rokovania presunuli na iný termín, zdôraznil veľvyslanec.



"Komisia je pripravená diskutovať o dôsledkoch ukončenia tranzitných dohôd so všetkými dotknutými stranami. Zostávame (s nimi) v úzkom kontakte," uistil hovorca EK pre Politico.



SR spolu s Maďarskom lobovali za predĺženie zmluvy o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, ktorá platila do 31. decembra 2024. V tejto súvislosti varovali, že zastavenie dodávok by spôsobilo veľkú cenovú krízu alebo nedostatok zásob. Podľa predstaviteľov EÚ sa však tieto obavy zatiaľ nenaplnili.



Úrad vlády SR v utorok oznámil, že Fico spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou vycestujú do Bruselu tento štvrtok (9. 1.), aby s predstaviteľmi Európskej komisie rokovali o zastavení tranzitu plynu na Slovensko.