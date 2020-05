SR podporuje posilňovanie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

Bratislava 27. mája (TASR) – Slovenská republika podporuje posilňovanie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a budovanie civilných a vojenských kapacít krízového manažmentu Európskej únie (EÚ), najmä prostredníctvom realizácie civilného kompaktu SBOP, projektov PESCO (stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany) a príslušných národných implementačných plánov. Vyplýva to z materiálu Prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020, ktorý v stredu schválila vláda.



"SR tiež presadzuje, aby posilňovanie európskych obranných spôsobilostí prebiehalo komplementárne a koherentne s NATO. Pre SR je pritom kľúčová garancia kolektívnej obrany v rámci čl. 5 Washingtonskej zmluvy NATO a transatlantické spojenectvo," uvádza sa v materiáli s tým, že SR má tiež zámer pokračovať v účasti v misiách a operáciách SBOP v Bosne a Hercegovine, Kosove, Gruzínsku a na Ukrajine. Zároveň sa usiluje aj o zapojenie sa do misií SBOP v Afrike.



Schválený materiál reaguje na programové vyhlásenie na obdobie rokov 2020 – 2024, ktorým sa vláda SR zaviazala posilniť systém strategického riadenia európskych politík vrátane zapojenia vrcholnej politickej úrovne z dôvodu špecifického charakteru európskej politiky, ktorá je do výraznej miery domácou agendou s priamym dosahom na slovenských občanov.



Zároveň týmto materiálom napĺňa záväzok vypracovať pozície k európskym politikám na úrovni rezortov, od ktorých sa očakáva, že budú k európskej agende pristupovať aktívne a že budú viesť intenzívnu komunikáciu s európskymi inštitúciami, partnermi v členských krajinách EÚ a dotknutými subjektmi v SR vrátane NR SR tak, aby SR naplno využívala svoje členstvo v EÚ.



V materiáli sa nachádzajú aj témy ako Európska zelená dohoda, priemyselná politika a štátna moc, digitalizácia, migrácia, plán obnovy a viacročný finančný rámec, vzťahy so Spojeným kráľovstvom a postbrexit, Konferencia o budúcnosti EÚ, mechanizmus Európskej komisie na ochranu právneho štátu či spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ.