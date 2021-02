Slovensko posilnilo príspevky do medzinárodného krízového manažmentu

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenská republika v roku 2020 napriek pandémii posilnila svoje príspevky do aktivít medzinárodného krízového manažmentu. Celkovo pôsobilo v medzinárodných civilných a vojenských misiách a operáciách 477 vyslaných zástupcov SR. Vyplýva to zo správy, ktorú predložil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) do medzirezortného pripomienkového konania.



V misiách a operáciách pôsobilo 446 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, 30 členov Policajného zboru a jeden pracovník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Najpočetnejším príspevkom SR do aktivít medzinárodného krízového manažmentu ostáva misia OSN na Cypre," konštatuje správa. Novinkou je zapojenie do misií a operácií v Afrike, konkrétne do civilnej misie Európskej únie v Somálsku a vojenských výcvikových misií Európskej únie (EÚ) v Mali a Stredoafrickej republike.



Slovensko je súčasťou misií NATO, EÚ, OSN a OBSE. Vlani vynaložilo na zabezpečenie účasti expertov v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu vyše 36 miliónov eur. Oproti predošlému roku ide o pokles o vyše dva milióny eur.



MZVEZ SR uhradilo tiež finančné príspevky do medzinárodných organizácií OSN vo výške takmer šesť miliónov eur. SR okrem toho podporila vlani operáciu Irini dobrovoľným príspevkom v celkovej výške 75.000 eur. Ministerstvo obrany SR podporilo sumou 30.000 eur zverenecký fond UNSCAR a sumou 50.000 eur fond UNMAS. Generálna prokuratúra SR v rámci Plánu merateľných ukazovateľov na financovanie civilného krízového manažmentu vyhradila vlani prostriedky vo výške 20.000 eur.



Dokument pripomína tiež úsilie SR postupne zvyšovať zastúpenie žien v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu. V rokoch 2020 až 2021 je aj členom Komisie OSN pre budovanie mieru, ktorá má dôležitú poradnú úlohu voči Bezpečnostnej rade OSN pri tvorbe mandátov mierových operácií OSN, osobitne vo fáze sťahovania mierových síl z operačného prostredia. V komisii vykonáva tento rok SR funkciu jedného z dvoch podpredsedov.



V roku 2021 sa podľa správy predbežne plánuje zvýšenie účasti OS SR v operácii EUNAVFOR MED Irini vo forme príslušníkov Vojenskej polície pôsobiacich na lodi nemeckých námorných síl. Finančná správa (FS) vyslala tento rok jedného colného experta do misie EUBAM v Moldavsku a na Ukrajine. Plánované je tiež vyslanie špecializovaného tímu krajín V4 a Nemecka do EÚ misie EUBAM Rafah v Palestíne, ktoré bolo v roku 2020 odložené z dôvodu pandémie.



Zintenzívniť a zefektívniť aktivity FS v oblasti civilného krízového manažmentu by mohlo aj uzavretie dohody medzi FS a Úradom pre medzinárodnú policajnú spoluprácu Prezídia Policajného zboru.