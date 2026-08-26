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SR posilňuje ochranu proti novým drogám
Návrh zákona rozdeľuje nové psychoaktívne látky do skupín zahŕňajúcich všetky takzvané nabité formy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenská republika posilňuje ochranu proti novým drogám. Zaviesť sa má generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky, čím sa vytvoria podmienky na rýchlejšiu a účinnejšiu reguláciu ich výroby, distribúcie a nezákonnej manipulácie. Vyplýva to z návrhu zákona o nových psychoaktívnych látkach, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.
„Dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba reagovať na dynamický vývoj drogovej scény, najmä na rastúci počet nových psychoaktívnych látok na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie. Platný taxatívny systém zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky sa v praxi ukazuje ako neefektívny, keďže ich zaradenie je časovo a procedurálne náročné a nedokáže pružne reagovať na vznik a šírenie nových látok,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ako predkladateľ návrhu.
Podotklo, že pre väčšinu nových psychoaktívnych látok neexistujú úplné vedecké, farmakologickoklinické údaje, avšak existujú informácie o ich vedľajších účinkoch, intoxikáciách a iných negatívnych vplyvoch na zdravie konzumenta - vrátane vážnych následkov, otráv alebo aj úmrtí.
Návrh zákona rozdeľuje nové psychoaktívne látky do skupín zahŕňajúcich všetky takzvané nabité formy. Ide o skupiny psychoaktívnych látok, ktoré boli najčastejšie zachytené na drogových trhoch v Európskej únii, a ktoré sa nekontrolovane vyrábajú, distribuujú a predávajú, hoci existujú dôkazy o ich zdravotných rizikách.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ozrejmil, že zmeny majú výrazným spôsobom obmedziť dostupnosť psychoaktívnych látok, ku ktorým sa mladí dostávajú napríklad prostredníctvom tzv. „ružových“ automatov, kde si ich vedia zakúpiť označené ako zberateľský predmet.
„Zásadným spôsobom meníme pravidlá. Namiesto zákazu jednotlivých látok budeme regulovať celé chemické skupiny. Navyše, takéto automaty z našich ulíc definitívne a navždy zmiznú. Vďaka tomuto dynamickému riešeniu, na ktorom sme niekoľko mesiacov pracovali spoločne s pánom ministrom vnútra a odborníkmi, vytvoríme systém, v ktorom po zákaze jednej látky nebude automaticky nasledovať jej nahradenie ďalšími piatimi. Presne to sa totiž v posledných dňoch dialo,“ poznamenal šéf rezortu.
Predmetom návrhu zákona je úplný zákaz akejkoľvek manipulácie s novými psychoaktívnymi látkami (výroba, držba, dovoz, vývoz, predaj, ponuka, reklama či iné nakladanie). Rovnako je cieľom zvýšiť ochranu verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľstva a životného prostredia, ako aj obmedziť činnosť nezákonných laboratórií na výrobu nových psychoaktívnych látok.
„Úplný zákaz držby nových psychoaktívnych látok je primeraný a nevyhnutný vzhľadom na ich povahu. Nové psychoaktívne látky sú často vysoko účinné, toxické už v minimálnych dávkach a nie sú určené na žiadne legitímne užívanie mimo vedeckých a úradných účelov. Rozlíšenie množstva by v tomto prípade nebolo efektívnym ani primeraným regulačným nástrojom a umožňovalo by obchádzanie zákona,“ uviedol rezort.
Navrhovaná právna úprava vychádza z analýz Prezídia Policajného zboru a zo skúseností členských štátov Európskej únie, ako aj zo záverov odborných rokovaní v rámci platformy V4. Jej účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2027.
„Dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba reagovať na dynamický vývoj drogovej scény, najmä na rastúci počet nových psychoaktívnych látok na území Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie. Platný taxatívny systém zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky sa v praxi ukazuje ako neefektívny, keďže ich zaradenie je časovo a procedurálne náročné a nedokáže pružne reagovať na vznik a šírenie nových látok,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ako predkladateľ návrhu.
Podotklo, že pre väčšinu nových psychoaktívnych látok neexistujú úplné vedecké, farmakologickoklinické údaje, avšak existujú informácie o ich vedľajších účinkoch, intoxikáciách a iných negatívnych vplyvoch na zdravie konzumenta - vrátane vážnych následkov, otráv alebo aj úmrtí.
Návrh zákona rozdeľuje nové psychoaktívne látky do skupín zahŕňajúcich všetky takzvané nabité formy. Ide o skupiny psychoaktívnych látok, ktoré boli najčastejšie zachytené na drogových trhoch v Európskej únii, a ktoré sa nekontrolovane vyrábajú, distribuujú a predávajú, hoci existujú dôkazy o ich zdravotných rizikách.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ozrejmil, že zmeny majú výrazným spôsobom obmedziť dostupnosť psychoaktívnych látok, ku ktorým sa mladí dostávajú napríklad prostredníctvom tzv. „ružových“ automatov, kde si ich vedia zakúpiť označené ako zberateľský predmet.
„Zásadným spôsobom meníme pravidlá. Namiesto zákazu jednotlivých látok budeme regulovať celé chemické skupiny. Navyše, takéto automaty z našich ulíc definitívne a navždy zmiznú. Vďaka tomuto dynamickému riešeniu, na ktorom sme niekoľko mesiacov pracovali spoločne s pánom ministrom vnútra a odborníkmi, vytvoríme systém, v ktorom po zákaze jednej látky nebude automaticky nasledovať jej nahradenie ďalšími piatimi. Presne to sa totiž v posledných dňoch dialo,“ poznamenal šéf rezortu.
Predmetom návrhu zákona je úplný zákaz akejkoľvek manipulácie s novými psychoaktívnymi látkami (výroba, držba, dovoz, vývoz, predaj, ponuka, reklama či iné nakladanie). Rovnako je cieľom zvýšiť ochranu verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľstva a životného prostredia, ako aj obmedziť činnosť nezákonných laboratórií na výrobu nových psychoaktívnych látok.
„Úplný zákaz držby nových psychoaktívnych látok je primeraný a nevyhnutný vzhľadom na ich povahu. Nové psychoaktívne látky sú často vysoko účinné, toxické už v minimálnych dávkach a nie sú určené na žiadne legitímne užívanie mimo vedeckých a úradných účelov. Rozlíšenie množstva by v tomto prípade nebolo efektívnym ani primeraným regulačným nástrojom a umožňovalo by obchádzanie zákona,“ uviedol rezort.
Navrhovaná právna úprava vychádza z analýz Prezídia Policajného zboru a zo skúseností členských štátov Európskej únie, ako aj zo záverov odborných rokovaní v rámci platformy V4. Jej účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2027.