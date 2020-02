SR pošle WHO 200.000 eur ako príspevok pre Čínu

Bratislava 5. februára (TASR) - Vláda v stredu odsúhlasila 200.000 eur ako zvýšený príspevok pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v súvislosti s epidémiou koronavírusu. "WHO dá všetky takéto prostriedky dokopy, a potom ich bude používať priamo v Číne na zmiernenie následkov, ktoré epidémia spôsobuje," povedal po rokovaní vlády predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



Objem prostriedkov je podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) dohodnutou kompromisnou sumou medzi jeho rezortom a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré bolo o takýto príspevok SR požiadané. „Hľadali sme sumu, ktorá by bola primeranou pomocou a zároveň bola v našich možnostiach. Určite nebude patriť medzi najvyššie príspevky, no manifestuje našu ochotu pomôcť,“ povedal minister, ktorý zároveň potvrdil, že z rozpočtu takýto objem prostriedkov nebude problém vyčleniť.



Kabinet sa v stredu zaoberal aj tým, aby na letisku v Bratislave mohlo pristáť koncom tohto týždňa lietadlo z Číny, ktoré za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok bude môcť odviezť humanitárnu pomoc, poskytnutú Slovenskom.