< sekcia Slovensko
SR pôsobila vlani v 16 aktivitách medzinárodného krízového manažmentu
V Európe, Afrike a Ázii sa realizovali v záujme posilňovania stability, bezpečnosti a odolnosti krízových regiónov, a tým aj celkovej bezpečnosti euroatlantického priestoru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenská republika v roku 2025 pôsobila v 16 aktivitách medzinárodného krízového manažmentu OSN, NATO, EÚ a OBSE. V Európe, Afrike a Ázii sa realizovali v záujme posilňovania stability, bezpečnosti a odolnosti krízových regiónov, a tým aj celkovej bezpečnosti euroatlantického priestoru. Vyplýva to z informatívnej správy o pôsobení SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2025, ktorú vládny kabinet zobral na stredajšom rokovaní na vedomie.
„Najpočetnejší kontingent Ozbrojených síl (OS) SR sa aj v roku 2025 zúčastňoval na plnení úloh misie Mierové sily OSN na Cypre (UNFICYP) v počte 240 príslušníkov,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré správu predkladalo. „Nasledovali EÚ operácia EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine - 53 príslušníkov a misia NATO Sily pre Kosovo (KFOR) - 42 príslušníkov. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku pôsobilo 34 príslušníkov OS SR,“ dodal rezort.
Okrem toho sa príslušníci slovenských ozbrojených síl zúčastňovali aj na operáciách v Červenom a Stredozemnom mori, v Iraku i v Kuvajte. Pôsobili tiež vo veliteľskej štruktúre misie EUMAM Ukrajina a boli i súčasťou pozorovateľskej misie OSN pre dodržiavanie mieru UNTSO na Blízkom východe, taktiež i monitorovacej EÚ misie EUMM v Gruzínsku.
Do aktivít medzinárodného krízového manažmentu sa aktívne zapájali aj príslušníci PZ SR, a to v rámci medzinárodných organizácií v Gruzínsku, na Cypre, v Kosove, na Ukrajine, v Somálsku i Arménsku.
Finančná správa (FS) sa zapojila do aktivít medzinárodného krízového manažmentu formou vyslania jedného príslušníka do misie EUMM v Gruzínsku.
Rezort diplomacie v správe pripomenul, že SR prevzala v novembri 2025 vedenie misie OBSE v Srbsku a jej šéfom sa stal slovenský diplomat.
„Najpočetnejší kontingent Ozbrojených síl (OS) SR sa aj v roku 2025 zúčastňoval na plnení úloh misie Mierové sily OSN na Cypre (UNFICYP) v počte 240 príslušníkov,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré správu predkladalo. „Nasledovali EÚ operácia EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine - 53 príslušníkov a misia NATO Sily pre Kosovo (KFOR) - 42 príslušníkov. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku pôsobilo 34 príslušníkov OS SR,“ dodal rezort.
Okrem toho sa príslušníci slovenských ozbrojených síl zúčastňovali aj na operáciách v Červenom a Stredozemnom mori, v Iraku i v Kuvajte. Pôsobili tiež vo veliteľskej štruktúre misie EUMAM Ukrajina a boli i súčasťou pozorovateľskej misie OSN pre dodržiavanie mieru UNTSO na Blízkom východe, taktiež i monitorovacej EÚ misie EUMM v Gruzínsku.
Do aktivít medzinárodného krízového manažmentu sa aktívne zapájali aj príslušníci PZ SR, a to v rámci medzinárodných organizácií v Gruzínsku, na Cypre, v Kosove, na Ukrajine, v Somálsku i Arménsku.
Finančná správa (FS) sa zapojila do aktivít medzinárodného krízového manažmentu formou vyslania jedného príslušníka do misie EUMM v Gruzínsku.
Rezort diplomacie v správe pripomenul, že SR prevzala v novembri 2025 vedenie misie OBSE v Srbsku a jej šéfom sa stal slovenský diplomat.