Slovensko predá alebo daruje 160.000 vakcín Sputnika V

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovensko predá alebo daruje 160.000 dávok vakcíny Sputnik V. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka (22. 6.) využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14.214 ľudí. Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8004 osôb. O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálných dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR.," uvádza sa v schválenom materiáli.Záujem o kúpu vakcíny Sputnik V prejavila Argentína. Záujem o darovanie vakcíny má Bosna a Hercegovina, ďalej Severné Macedónsko či Albánsko. Záujem o kúpu alebo darovanie vakcín v podobe medzištátnej zmluvy prejavila aj Čierna Hora.Navrhnuté riešenie považuje za rozumné aj strana SaS, ktorá nákup neregistrovanej ruskej vakcíny kritizovala. Líder liberálov a minister hosuviedol.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) po rokovaní vlády povedal, že sa vyhodnotila vlastná potreba, koľko ruských vakcín potrebujeme." vysvetlil. Ako doplnil, ak bude prijaté rozhodnutie, že vakcín máme na Slovensku prebytok, potom sa rozhodne, do ktorých krajín pôjdu.povedal.Šéf slovenskej diplomacie na otázku, či prebytočné ruské vakcíny predáme alebo darujeme, uviedol, žetak je to, samozrejme, preferované. Ak s vakcínami nemáme podľa Korčoka čo urobiť, tak by sme mali podporiť ich darovanie radšej, ako keby mali exspirovať.