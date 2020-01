SR rešpektuje rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva o brexite

Bratislava 31. januára (TASR) – Po náročných rokovaniach sa v piatok končí 47-ročné členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii a Slovenská republika toto rozhodnutie, ktoré si zvolili občania Spojeného kráľovstva v referende v roku 2016, plne rešpektuje. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



"Dňom vystúpenia začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1. januára 2021, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu," uviedlo MZVaEZ SR. Dodalo, že v tejto súvislosti vláda SR odporúča svojim občanom, ktorí plánujú ostať aj naďalej žiť, pracovať, študovať na území Spojeného kráľovstva, aby sa včas registrovali do pobytovej schémy, takzvanej EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu.



Zároveň sa podľa rezortu diplomacie začína nová kapitola vzájomných vzťahov. "Spojené kráľovstvo naďalej ostáva v našom geopolitickom a hodnotovom priestore. Bude naším dôležitým ekonomickým a obchodným partnerom. Vláda SR podporuje, aby toto partnerstvo bolo čo najambicióznejšie a zároveň vyvážené, čo sa týka práv a povinností. Bude kvalitatívne iné, nakoľko žiadna iná forma spolupráce medzi EÚ a treťou krajinou nemôže plne nahradiť všetky práva aj záväzky plynúce z členstva v EÚ."



MZVaEZ tiež informovalo o tom, že počas prechodného obdobia bude hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier v jej mene rokovať o novej asociačnej dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom. "Čas, ktorý máme na rokovania k dispozícii je extrémne krátky a nedosiahnutie novej dohody zvýši riziko realizácie obchodných vzťahov podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, čo v porovnaní s terajším obchodovaním s tovarmi a poskytovaním služieb na jednotnom trhu prinesie viaceré bariéry – finančné, fyzické a administratívne," uzavrel rezort diplomacie.