SR s ďalšími krajinami podpísalo dohodu o nulovom vesmírnom odpade

Bratislava/Brusel 22. mája (TASR) - Slovensko a ďalších jedenásť krajín podpísalo v stredu počas summitu EÚ s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) chartu o nulovom vesmírnom odpade (Zero Debris Charter). Upevnili tým svoj záväzok k dlhodobej udržateľnosti ľudských aktivít na obežnej dráhe Zeme, píše TASR na základe tlačovej správy ESA.



Charta nulového odpadu je celosvetovým úsilím o dosiahnutie neutrality vesmírneho odpadu do roku 2030. Predstavená bola na vesmírnom summite ESA v Seville v novembri 2023. K dohode sa pripojilo Belgicko, Cyprus, Estónsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Francúzsko, krajina s rozsiahlym vesmírnym priemyslom, sa však k dohode zatiaľ nezaviazalo.



V praxi to napríklad znamená, že signatári sa pri vypustení družice zaviažu, že ju po skončení jej životnosti, počnúc rokom 2030, stiahnu z obežnej dráhy, spresňuje portál Euractiv.com. Agentúra chce znižovať znečistenie vesmíru prostredníctvom technológie na zmierňovanie a odstraňovanie odpadu vyvinuté v rámci programu ESA pre vesmírnu bezpečnosť.



ESA odhaduje, že v súčasnosti sa na obežnej dráhe Zeme nachádza viac ako milión kusov vesmírneho odpadu väčšieho ako jeden centimeter. Každý z týchto objektov je schopný spôsobiť katastrofálne škody na vesmírnych objektoch.



"Ak sa neprijmú rýchle a rozhodné opatrenia na zlepšenie udržateľnosti vesmírnych aktivít, exponenciálny nárast tohto odpadu bude predstavovať stále väčšie nebezpečenstvo pre satelity a astronautov a niektoré obežné dráhy by sa mohli stať úplne nepoužiteľnými," varuje vesmírna agentúra.



Od predstavenia spomínanej dohody na summite ESA v španielskej Seville v novembri 2023 potvrdilo svoj úmysel podpísať ju viac ako 100 organizácií z celého sveta vrátane národných vesmírnych agentúr, popredných výrobcov satelitov a astronomických spoločností.



ESA je medzivládna organizácia na výskum vesmíru založená v roku 1974 a v súčasnosti má 22 členských štátov. Spolupracuje s Európskou úniou, je však od nej nezávislá.