SR sa chce pridať k štátom,ktorých sa týka zápis sokoliarstva v UNESCO

Bratislava 2. apríla (TASR) – Slovenská republika spolu s ďalšími piatimi štátmi požiadala o rozšírenie skupiny krajín, ktorých sa týka zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v prípade prvku Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva. V roku 2016 uspela s touto nomináciou skupina 18 krajín, o pripojení ďalších šiestich vrátane Slovenska rozhodne UNESCO v decembri 2021. TASR o tom informovali z Centra tradičnej ľudovej kultúry (CTĽK) Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK).



"Zápis k spoločnej nominácii v prípade novej skupiny krajín – SR, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kirgizsko a Poľsko sa uskutočnil v pondelok (30. 3.) v Paríži, za SR podpísal nomináciu veľvyslanec a stály delegát pri UNESCO Igor Grexa,“ informovala vedúca oddelenia dokumentačného a informačného centra CTĽK Stanislava Tichá.



Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bude o zapísaní či nezapísaní prvku Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva v prípade novonominovaných krajín rozhodovať na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021. "Schvaľovacím procesom musí prejsť spolu všetkých šesť krajín, ktoré by sa chceli pridať k zápisu prvku," objasnila Tichá.



V prípade úspešného zápisu všetkých novonominovaných bude medzinárodná nominácia predstavovať najväčšiu nomináciu v Reprezentatívnom zozname NKD ľudstva. Nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.



Sokoliarstvo - živé dedičstvo ľudstva zapísali do svetového zoznamu v roku 2016, ako úspešnú spoločnú nomináciu Saudskej Arábie, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Spojených arabských emirátov, Španielska, Francúzska, Maďarska, Talianska, Maroka, Kazachstanu, Mongolska, Pakistanu, Portugalska, Kataru, Sýrie, Južnej Korey a Českej republiky.



Slovensko sa bude v rámci spoločných nominácií v decembri 2021 uchádzať o dva zápisy. Okrem sokoliarstva je SR súčasťou spoločnej osemčlennej nominácie na zápis tradície chovu koní plemena lipican. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva má SR v súčasnosti zapísaných sedem prvkov.