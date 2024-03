SR sa na summite vo Washingtone zaradila na zoznam kandidátov

Bratislava 29. marca (TASR) - Šéfovia vlád a štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) sa 23. apríla 1999 zišli na summite vo Washingtone, ktorý mal byť pôvodne oslavou 50. výročia vzniku NATO. Bol však zatienený situáciou v Kosove. Pozvánku na vstup do Aliancie nedostala žiadna z deviatich kandidátskych krajín, avšak NATO ich všetky vymenovalo v záverečnom komuniké, čím ich podporilo v ďalšom integračnom úsilí.



TASR pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO prináša sériu dokumentačných materiálov.



Podpisom Washingtonskej deklarácie sa predstavitelia vlád a štátov Aliancie zaviazali čeliť novým bezpečnostným rizikám a pokračovať v rozširovaní sa o nových členov.



"NATO zostáva otvorené všetkým európskym demokraciám bez ohľadu na geografické položenie, ktoré si želajú a sú schopné plniť záväzky vyplývajúce z členstva a ktorých prijatie posilní celkovú bezpečnosť a stabilitu v Európe," uviedlo NATO v prijatej deklarácii. "Budeme pokračovať v budovaní dôvery a bezpečnosti prostredníctvom kontroly zbraní, odzbrojenia a opatrení proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. NATO odsudzuje terorizmus a je odhodlané chrániť sa pred týmto zlom," uvádza sa v nej ďalej.



"Chceme byť členom rodiny NATO, pretože Slovensko je od minulých volieb novou krajinou s novým začiatkom. Moja vláda striktne stojí na základoch demokracie, slobody, zákonnosti a dodržiavaní základných ľudských práv. Som presvedčený, že Slovensko by mohlo byť členom rodiny NATO, pretože v roku 1994 sme boli na tej istej štartovacej čiare ako naši traja susedia - ČR, Maďarsko a Poľsko. Verím, že v krátkom čase vyplníme prázdny priestor strednej Európy," v rozhovore pre americkú televíznu stanicu CNN v apríli 1999 to uviedol vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.



Spojenci na summite schválili aj Akčný plán pre členstvo, ktorý následne predložili lídrom deviatich partnerských krajín, uchádzajúcich sa o vstup do NATO. Išlo o program ukazujúci spôsoby ako priblížiť partnerské krajiny bližšie k Aliancii a pomôcť im pripraviť sa rýchlejšie na splnenie kritérií členstva. "Akčný plán bude všetkým deviatim kandidátom pomáhať pripraviť sa aktívnejšie na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z členstva," vyhlásil vtedajší generálny tajomník NATO Javier Solana.



Slovenská republika sa tak na Washingtonskom summite spolu so Slovinskom, Rumunskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom a Bulharskom, Severným Macedónskom a Albánskom zaradila na zoznam kandidátskych krajín NATO, uvádza sa na stránke rezortu diplomacie SR.