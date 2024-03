Odovzdaním ratifikačných listín sme sa stali v roku 2004 členom NATO

Brusel/Bratislava 29. marca (TASR) - Vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda spoločne s premiérmi Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska odovzdali 29. marca 2004 v priestoroch ministerstva financií USA vo Washingtone americkej vláde, zastúpenej ministrom zahraničných vecí Colinom Powellom, ratifikačné listiny o vstupe do Severoatlantickej aliancie (NATO). Slovenská republika sa tak oficiálne stala členom NATO. TASR informuje na základe archívu Severoatlantickej aliancie.



Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO prináša Tlačová agentúra SR sériu dokumentačných materiálov.



Išlo o piate a dosiaľ najväčšie rozšírenie NATO. Americký prezident George W. Bush usporiadal v Bielom dome slávnosť na oslavu tohto rozšírenia, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer.



Počas slávnostného ceremoniálu 2. apríla 2004 pred bruselským sídlom NATO za účasti ministrov zahraničných vecí členských krajín stúpali na pripravené stožiare postupne zástavy všetkých siedmich nových členov Aliancie: Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska.



Po vztýčení zástav sa konalo slávnostné zasadnutie Severoatlantickej rady, ktorá je najvyšším orgánom NATO. "Vstup siedmich krajín ukazuje, že princíp slobody je nezvratný. Rozšírenie NATO spolu s rozšírením EÚ najjasnejšie demonštrujú, že v Európe už geografia neznamená osud," povedal v úvodnom prejave generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer.



"Slovensko sa stalo spojencom, súčasťou najúspešnejšej Aliancie v novodobej histórii. Skúsení spojenci nám všetkým zverili svoju dôveru, sympatie a sebadôveru, zatiaľ čo my, noví členovia, sme sa zaviazali k budúcnosti tejto organizácie a hodnôt, ktoré chráni," povedal vtedajší minister zahraničných vecí Eduard Kukan na zasadnutí Severoatlantickej rady. "Pre Slovensko dosiahnutie cieľa, ktorým je členstvo v NATO, ešte zďaleka neznamená koniec príbehu. Je to skôr začiatok novej kapitoly našich dejín. Kapitoly, ktorá je poznačená skutočnou zodpovednosťou. Sme pripravení ju prevziať," dodal Kukan.



Oslavy sa konali aj na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, kde sa občanom prihovoril vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda, podľa ktorého sa Slovensko stalo členom zoskupenia krajín, ktorým sa dostáva najvyššia možná a dostupná obrana, akej je svet schopný.