SR sa pripojí k Dohodám Artemis týkajúcim sa vesmírneho prieskumu

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovensko sa pripojí k Dohodám Artemis týkajúcim sa vesmírneho prieskumu. Ide o politickú iniciatívu Spojených štátov, ku ktorej sa pridalo zatiaľ 39 ďalších štátov sveta. Vláda v stredu vzala zámer na vedomie a splnomocnila na podpis dokumentov ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD).



"Princípy dohôd sa snažia reflektovať podmienky 21. storočia, existenciu komerčných aktérov vo vesmírnej oblasti a technologický progres. Pre Slovenskú republiku dohody predstavujú platformu na prehlbovanie spolupráce v oblasti vesmírneho výskumu, vývoja a priemyslu s USA, ako aj ďalšími zapojenými krajinami," priblížil predkladateľ.



Autormi dohôd sú Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Definujú ich ako súbor princípov a akýsi kódex zodpovedného mierového prieskumu Mesiaca, Marsu a ďalších vesmírnych telies v rámci nimi pripravovaného vesmírneho programu Artemis z roku 2019, ktorého cieľom je pristáť na Mesiaci do roku 2025 a do konca desaťročia vytvoriť udržateľnú prítomnosť na Mesiaci s potenciálom vesmírnej misie aj na Mars.



Na programe pod vedením NASA participujú aj ďalšie vesmírne agentúry členských štátov Európskej únie, Kanady a Japonska, ako aj mnohé súkromné spoločnosti. Na programe Artemis sa tiež zúčastňuje Európska vesmírna agentúra, ktorej pridruženým členom je aj Slovenská republika.



Dohody podpíše minister školstva na svojej zahraničnej pracovnej ceste do USA.