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SR sa pripojila k vyhláseniu na podporu humanitárnych organizácií
Spoločné vyhlásenie, ktoré podporilo celkovo 20 krajín a Európska komisia, vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská republika sa pripojila k spoločnému vyhláseniu iniciovanému Holandským kráľovstvom v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu Izraela, ktorým bolo zamietnuté odvolanie medzinárodných mimovládnych organizácií voči zákonu o ich registrácii. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Spoločné vyhlásenie, ktoré podporilo celkovo 20 krajín a Európska komisia, vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a upozorňuje na obmedzujúce dôsledky legislatívnych opatrení na fungovanie medzinárodných humanitárnych organizácií a poskytovanie pomoci civilnému obyvateľstvu.
„Humanitárni pracovníci a organizácie musia mať možnosť vykonávať svoju činnosť bez zbytočných prekážok a v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Podporujeme každé úsilie medzinárodného spoločenstva, ktoré prinesie zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva a pomôže vytvoriť podmienky pre efektívne poskytovanie humanitárnej pomoci,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár s tým, že iniciatívu Holandska prediskutoval osobne na bilaterálnom rokovaní v Bratislave s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom, ktorému vyjadril svoju podporu.
Spoločné vyhlásenie, ktoré podporilo celkovo 20 krajín a Európska komisia, vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a upozorňuje na obmedzujúce dôsledky legislatívnych opatrení na fungovanie medzinárodných humanitárnych organizácií a poskytovanie pomoci civilnému obyvateľstvu.
„Humanitárni pracovníci a organizácie musia mať možnosť vykonávať svoju činnosť bez zbytočných prekážok a v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Podporujeme každé úsilie medzinárodného spoločenstva, ktoré prinesie zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva a pomôže vytvoriť podmienky pre efektívne poskytovanie humanitárnej pomoci,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár s tým, že iniciatívu Holandska prediskutoval osobne na bilaterálnom rokovaní v Bratislave s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom, ktorému vyjadril svoju podporu.