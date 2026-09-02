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SR sa pripojila k vyhláseniu proti rozširovaniu izraelských osád
Izraelská vláda v auguste vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek v Predjordánsku.
Autor TASR
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Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu pod vedením Británie, ktoré vyzýva Izrael na zastavenie ďalšieho rozširovania židovských osád na Západnom brehu a označuje rozhodnutie vyhlásiť verejnú súťaž na výstavbu nových bytových jednotiek v tzv. zóne E1 za neprijateľné. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovensko konzistentne podporuje komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskej otázky v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rozširovanie izraelských osád v Predjordánsku je v rozpore s medzinárodným právom a môže narušiť krehké mierové iniciatívy,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Kontroverzný projekt E1 počíta s vybudovaním až 3400 bytových jednotiek a dlhodobo vyvoláva obavy, že rozdelí okupovaný Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabráni rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu považujú za základ svojho budúceho štátu.
Izraelská vláda v auguste vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek v Predjordánsku.
Predstavitelia 22 krajín vrátane Slovenska spolu s Európskou komisiou v spoločnom vyhlásení vyzývajú na okamžité stiahnutie týchto izraelských plánov a zastavenie ďalšieho rozširovania izraelských osád na Západnom brehu.
Projekt E1 by podľa nich mohol narušiť územnú spojitosť palestínskych území a ďalej vzdialiť perspektívu dvojštátneho riešenia. Signatári zároveň poukazujú na zhoršujúcu sa situáciu na Západnom brehu vrátane bezprecedentnej miery násilia zo strany osadníkov voči civilnému obyvateľstvu a vážnych obmedzení palestínskej ekonomiky, uviedlo MZVEZ SR.
„Slovensko konzistentne podporuje komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskej otázky v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rozširovanie izraelských osád v Predjordánsku je v rozpore s medzinárodným právom a môže narušiť krehké mierové iniciatívy,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Kontroverzný projekt E1 počíta s vybudovaním až 3400 bytových jednotiek a dlhodobo vyvoláva obavy, že rozdelí okupovaný Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabráni rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu považujú za základ svojho budúceho štátu.
Izraelská vláda v auguste vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek v Predjordánsku.
Predstavitelia 22 krajín vrátane Slovenska spolu s Európskou komisiou v spoločnom vyhlásení vyzývajú na okamžité stiahnutie týchto izraelských plánov a zastavenie ďalšieho rozširovania izraelských osád na Západnom brehu.
Projekt E1 by podľa nich mohol narušiť územnú spojitosť palestínskych území a ďalej vzdialiť perspektívu dvojštátneho riešenia. Signatári zároveň poukazujú na zhoršujúcu sa situáciu na Západnom brehu vrátane bezprecedentnej miery násilia zo strany osadníkov voči civilnému obyvateľstvu a vážnych obmedzení palestínskej ekonomiky, uviedlo MZVEZ SR.