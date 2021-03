Vláda naďalej plánuje navýšiť rozpočet obrany na 2 percentá

Bratislava 3. marca (TASR) - Hoci v roku 2021 výdavky na obranu oproti roku 2020 poklesnú, SR sa naďalej hlási k záväzku vynaložiť na obranu postupným zvyšovaním v roku 2024 dve percentá z rozpočtu. Vyplýva to z návrhu Národného plánu vykonávania účasti SR v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (PESCO) 2021. V stredu ho schválila vláda. Na základe aktualizovaného uznesenia vlády SR bude minister obrany prijímať opatrenia s cieľom plniť záväzky vyplývajúce z účasti SR v PESCO.



Tento rok majú výdavky na obranu predstavovať 1,75 percenta, teda asi 1,67 miliardy eur. O rok má prísť k zvýšeniu na 1,85 percenta, v roku 2023 na 1,9 percenta a v rokoch 2024 a 2025 na dve percentá.



Na obstaranie obranných spôsobilostí smerovalo vlani 571,28 milióna eur, čo je o vyše 73 miliónov eur menej ako v roku 2019. "Pokles bol zapríčinený prebiehajúcou hospodárskou krízou, ktorá je výsledkom prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19," vysvetľuje ministerstvo obrany. S nižšou sumou 459,07 milióna eur sa ráta aj v roku 2021. Ďalšie roky by mali výdavky na tento účel rásť.



V roku 2020 pôsobila SR ako koordinátor PESCO projektu Nepriama palebná podpora (EuroArtillery). Zúčastňovala sa tiež na ďalších piatich PESCO projektoch a bola pozorovateľom v troch. Spoločne s ďalšími krajinami sa podieľala aj na spoločnom projekte ochrany proti kozmickému odpadu a bezpečnosti satelitov proti kolízii. Zapojila sa napríklad aj do iniciatívy Framework Nations Concept, kde by mala pokračovať aj v roku 2021. Tento rok má vzniknúť aj nový strednodobý zámer prispievania SR do spoločne rozvíjaných spôsobilostí a iniciatív EÚ.



Ďalšími záväzkami, ktoré sa v návrhu vyhodnocujú, je napríklad záväzok zabezpečiť väčšie úsilie pri spolupráci v oblasti kybernetickej obrany, vytvorenie databázy síl rýchlej reakcie či rozvíjanie interoperability ozbrojených síl.