SR sa pripojilo k Medzinárodnej platforme zodpovednosti pre Bielorusko

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenská republika sa zapojila do novovytvorenej Medzinárodnej platformy zodpovednosti pre Bielorusko, ktorej poslaním bude zbierať a uchovávať dôkazy o vážnych porušeniach ľudských práv spáchaných v Bielorusku počas prezidentských volieb v auguste 2020 a nasledujúceho obdobia. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).



Cieľom tejto platformy je podľa MZVEZ SR zhromaždiť a uchovať informácie a dôkazy, ktoré môžu byť použité ako základ pre vyšetrovanie a súdne konanie a následné vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom zodpovedných za porušovania ľudských práv.



"Situácia v Bielorusku je vážna, bez náznakov zlepšenia," povedal šéf rezortu diplomacie SR Ivan Korčok. V Bielorusku podľa jeho slov pokračuje "hrubé porušovanie ľudských práv vrátane mučenia, neľudského zaobchádzania, svojvoľného zadržiavania ľudí za ich politické názory".



"Tieto praktiky nemajú v dnešnej Európe miesto," povedal Korčok. ktorý zdôraznil, že voči tým, ktorí sa takéhoto konania dopúšťajú, je potrebné vyvodiť zodpovednosť.



Medzinárodná platforma zodpovednosti pre Bielorusko je vytvorená na základe odporúčaní obsiahnutých v správe profesora Wolfganga Benedeka o Bielorusku vypracovanej v rámci tzv. Moskovského mechanizmu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorého spustenie v roku 2020 podporila aj SR, pripomína komunikačný odbor MZVEZ SR.



Na jej zriadení sa podieľalo viacero krajín a zástupcovia neziskového sektora zoskupení okolo mimovládnych organizácií Dignity so sídlom v Kodani, Redress v Londýne, Viasna v Minsku a Medzinárodného výboru pre vyšetrovanie mučenia v Minsku.



Platforma nie je náhradou za prípadný možný mechanizmus OSN, ale je doplnkovým formátom až do prípadného vytvorenia takéhoto mechanizmu zo strany OSN, dodáva MZVEZ SR.