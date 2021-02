SR si nasvietením Bratislavského hradu pripomenie 30. výročie V4

Bratislava 15. februára (TASR) – Tridsiate výročie založenia Vyšehradskej skupiny (V4) si Slovensko pripomenie v pondelok nasvietením Bratislavského hradu, a to na motívy založenia tohto zoskupenia. Bratislavský hrad bude nasvietený od 18.00 h do polnoci. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.



Vytvorenie Vyšehradskej skupiny bolo podmienené snahou podporiť demokratickú transformáciu a úspešnú integráciu jej členov do európskych a euroatlantických štruktúr, ako aj úsilím pomôcť pri ekonomickom prechode z plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku. Deklaráciu o úzkej spolupráci pôvodne troch krajín podpísali ČSFR, Poľsko a Maďarsko 15. februára 1991. PO rozdelení ČSFR a vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sa zoskupenie V3 zmenilo na V4.



Počas prvých rokov svojej existencie sa Vyšehradská skupina etablovala ako symbol regionálnej spolupráce. Významnú úlohu zohrala spolupráca v rámci V4 pri prekonávaní zahraničnopolitickej izolácie Slovenska, spôsobenej vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom, ktorý bol kritizovaný za nedemokratický štýl vládnutia. V4 spolupracuje v rámci širokého spektra oblastí, ako je bezpečnosť, cezhraničná spolupráca, migračná kríza a v súčasnosti najmä v boji proti pandémii nového koronavírusu.



Popri intenzívnej spolupráci Vyšehradskej štvorky sa súbežne rozvíjajú úzke kontakty tiež s inými partnermi vo formáte V4 + alebo v rámci Slavkovského formátu. Objavujú sa však aj polemiky o opodstatnenosti tohto neformálneho zoskupenia štyroch stredoeurópskych štátov.