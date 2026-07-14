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SR spustila kampaň ku kandidatúre na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN
Blanár pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila svoju podporu.
Autor TASR
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New York 14. júla (TASR) – Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) na obdobie rokov 2028 - 2029. Slávnostne ju počas svojej pracovnej cesty do Spojených štátov spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Predstavenie kandidatúry priamo v sídle OSN predstavuje podľa rezortu diplomacie významný míľnik v úsilí Slovenska získať podporu členských štátov pre pôsobenie v jednom z najvýznamnejších orgánov medzinárodného systému.
Blanár pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila svoju podporu. „Aj napriek pozitívnej správe sa v tejto fáze musíme zamerať na zintenzívnenie kampane,“ povedal šéf slovenskej diplomacie s tým, že podporu krajín nepovažuje za samozrejmosť. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialóg, stabilita a mier.
„Chceme v Bezpečnostnej rade OSN pracovať na témach, ktoré sú súčasťou medzinárodného záujmu, no máme v nich jedinečnú skúsenosť,“ priblížil Blanár, podľa ktorého chce byť Slovensko aktívnym prispievateľom.
Za priority označil predchádzanie, riešenie a transformáciu ozbrojených konfliktov, ochranu medzinárodného práva, ľudských práv a humanitárnych otázok, bezpečnostné aspekty strategických zdrojov vrátane energetiky, vody a kritickej infraštruktúry, ako aj bezpečnostné výzvy súvisiace s digitalizáciou a umelou inteligenciou.
Úspešná kandidatúra, zhostenie sa úloh nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a s tým súvisiace aktivity by podľa jeho slov prispeli k medzinárodnému upevneniu postavenia Slovenska a šíreniu jeho dobrého mena v globálnom meradle. „Členstvo v Bezpečnostnej rade OSN je pre SR, pre malú krajinu, prestížna záležitosť, pretože môžeme byť jednou z 15 krajín, ktorá bude ovplyvňovať medzinárodné dianie pri mnohých problémoch po celom svete,“ skonštatoval.
Bezpečnostná rada OSN nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Tvorí ju 15 štátov - päť stálych členov s právom veta (Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a USA) a desať nestálych členov volených na dvojročné obdobie. Nestáli členovia sú volení tajným hlasovaním Valného zhromaždenia OSN dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členských štátov.
SR kandiduje v rámci skupiny východoeurópskych štátov. V súčasnosti je jediným kandidátom na jedno miesto vyhradené pre túto regionálnu skupinu. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027.
Nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN bolo Slovensko doposiaľ raz, a to v rokoch 2006 až 2007. Počas svojho mandátu jej aj predsedalo.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)
Predstavenie kandidatúry priamo v sídle OSN predstavuje podľa rezortu diplomacie významný míľnik v úsilí Slovenska získať podporu členských štátov pre pôsobenie v jednom z najvýznamnejších orgánov medzinárodného systému.
Blanár pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila svoju podporu. „Aj napriek pozitívnej správe sa v tejto fáze musíme zamerať na zintenzívnenie kampane,“ povedal šéf slovenskej diplomacie s tým, že podporu krajín nepovažuje za samozrejmosť. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialóg, stabilita a mier.
„Chceme v Bezpečnostnej rade OSN pracovať na témach, ktoré sú súčasťou medzinárodného záujmu, no máme v nich jedinečnú skúsenosť,“ priblížil Blanár, podľa ktorého chce byť Slovensko aktívnym prispievateľom.
Za priority označil predchádzanie, riešenie a transformáciu ozbrojených konfliktov, ochranu medzinárodného práva, ľudských práv a humanitárnych otázok, bezpečnostné aspekty strategických zdrojov vrátane energetiky, vody a kritickej infraštruktúry, ako aj bezpečnostné výzvy súvisiace s digitalizáciou a umelou inteligenciou.
Úspešná kandidatúra, zhostenie sa úloh nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a s tým súvisiace aktivity by podľa jeho slov prispeli k medzinárodnému upevneniu postavenia Slovenska a šíreniu jeho dobrého mena v globálnom meradle. „Členstvo v Bezpečnostnej rade OSN je pre SR, pre malú krajinu, prestížna záležitosť, pretože môžeme byť jednou z 15 krajín, ktorá bude ovplyvňovať medzinárodné dianie pri mnohých problémoch po celom svete,“ skonštatoval.
Bezpečnostná rada OSN nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Tvorí ju 15 štátov - päť stálych členov s právom veta (Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a USA) a desať nestálych členov volených na dvojročné obdobie. Nestáli členovia sú volení tajným hlasovaním Valného zhromaždenia OSN dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členských štátov.
SR kandiduje v rámci skupiny východoeurópskych štátov. V súčasnosti je jediným kandidátom na jedno miesto vyhradené pre túto regionálnu skupinu. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027.
Nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN bolo Slovensko doposiaľ raz, a to v rokoch 2006 až 2007. Počas svojho mandátu jej aj predsedalo.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)