Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Slovensko

SR spustila na hraniciach systém EES, zapojené sú tri priechody

.
Policajná snímka z hraničného priechodu. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky

EES sa týka občanov tretích krajín.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovensko v nedeľu spustilo na svojich vonkajších hraniciach schengenského priestoru systém Entry/Exit (EES). Zapojené sú do neho aktuálne tri hraničné priechody - Letisko v Bratislave, Čierna nad Tisou a Maťovské Vojkovce. Systém sa týka občanov tretích krajín. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

„Registrácia prvých cestujúcich prebehla úspešne, zatiaľ sme nezaznamenali žiadny technický incident,“ uviedli policajti.

EES sa týka občanov tretích krajín. Nahradiť má klasické „pečiatkovanie“ pasov. Okrem údajov o cestujúcom bude zbierať aj biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov či snímka tváre. Systém by tak mohol sprehľadniť dáta o tom, kto z občanov tretích krajín sa pohybuje po schengenskom priestore.

Európske krajiny môžu systém spúšťať postupne až do apríla.

.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok