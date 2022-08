SR uzavrela dohodu o ochrane vzdušného priestoru s Českom a Poľskom

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky prevezmú po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 Česká republika a Poľsko. Dohodu o tzv. air policingu podpísali minister obrany SR Jaroslav Naď, česká šéfka rezortu Jana Černochová a poľský minister Mariusz Blaszczak v sobotu v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa.



"Je to veľký moment, keď sme preukázali, aké silné je nielen naše spojenectvo v rámci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, ale preukázali sme tiež, aké silné priateľstvo, až bratstvo, je medzi našimi krajinami, keďže takú dôležitú vec ako ochranu nášho vzdušného priestoru budú zabezpečovať vaše dve krajiny, vaše vzdušné sily, vaši piloti," uviedol Naď a poďakoval sa partnerom z Poľska a Českej republiky. Teší sa aj z ďalších projektov s partnermi.



Černochová s Naďom avizovala aj podpis ďalšej dohody o spolupráci. "Sú to hmatateľné dôkazy toho, že politici nielen ústne hovoria, že budú spolupracovať, ale že sa niečo reálne v rámci spolupráce odohráva," doplnila. Poukázala na to, že všetky tri signatárske krajiny spája aj snaha osamostatniť sa od techniky ruskej výroby, hoci Poľsko je v tejto oblasti ďalej. Výhody v spolupráci vidí nielen v posile východného krídla NATO, ale aj v tom, že českí piloti budú pravidelne lietať a ich stroje budú v prevádzke. Poukázala aj na aktuálnu situáciu na Ukrajine. "Všetci máme skúsenosť, keď sme boli v područí nacizmu a následne prišiel komunizmus. Veľmi si vážime, čo pre nás znamená sloboda, ktorú sme získali po roku 1989, a chceme, aby k tejto slobode mohli smerovať aj iné krajiny," doplnila.



Poľský minister Blaszczak rovnako považuje podpis dohody za vážny dôkaz o úzkej spolupráci. Poukázal na to, že rovnako vnímame bezpečnostné hrozby v našej časti Európy. Skonštatoval, že po príchode slovenských F-16 sa ešte viac posilní náš vzdušný priestor, čo je podstatné aj pre bezpečnosť spoločenstva a východného krídla NATO. "Chceme pokoj, mier. Chceme odstrašiť agresora a sme solidárni s partnermi," uviedol Blaszczak s tým, že vďaka bezpečnosti sa môžeme ďalej rozvíjať.



Na otázku, či ide o novú vyšehradskú spoluprácu, reagoval Naď tým, že na Slovensku bude čoskoro stretnutie ministrov všetkých krajín V4. Poznamenal, že v niektorých oblastiach máme väčší súzvuk priorít s Poľskom a Českou republikou, no nič to nemení na záujme riadneho fungovania V4 a ďalšej úzkej spolupráce všetkých štyroch krajín. Čo sa týka budúcnosti našich stíhačiek Mig-29 po ich uzemnení, Naď chce informovať až po finálnej dohode.



Česko a Poľsko majú chrániť slovenské nebo do dodania nových stíhacích lietadiel F-16. Prvé kusy by mali prísť v roku 2024. Stíhačky MiG-29 uzemnia. Naď opakovane poukazoval na problémy, ktoré má SR s ich prevádzkou z technického, medzinárodno-politického i bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska dostupnosti pilotov. Nevylúčil ich poskytnutie Ukrajine, rokuje sa o finančnej alebo materiálnej náhrade.





Minister obrany SR Jaroslav Naď a česká ministerka obrany Jana Černochová predstavili v sobotu v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa oblasti spolupráce rezortov oboch krajín. Patrí medzi ne spolupráca pri obstaraní pásových obrnených vozidiel. Uzavreli tiež spoluprácu českej spoločnosti Aero Vodochody a Leteckých opravovní Trenčín.