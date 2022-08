SR UZAVRELA S FÍNSKOM DOHODU NA NÁKUP BOJOVÝCH OBRNENÝCH VOZIDIEL 8X8

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovensko uzavrelo s Fínskom medzivládnu dohodu na nákup 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8. Celková cena zákazky vrátane logistiky, infraštruktúry a munície je 447 miliónov eur. Prvé vozidlo by malo byť dodané v septembri 2023. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval po utorkovom rokovaní s fínskym ministrom obrany Anttim Kaikkonenom.



"Splnili sme všetky náležitosti na to, aby sme mohli zavŕšiť transparentný a pre Slovenskú republiku veľmi výhodný kontrakt, ktorý donesie veľmi zásadné spôsobilosti, ktorými Ozbrojené sily SR doteraz nedisponovali," vyhlásil slovenský minister.



Ako priblížil Naď, podpísaná bola aj zmluva medzi štátnou spoločnosťou Konštrukta Defence a spoločnosťou Patria, ako aj Ministerstvom obrany SR a spoločnosťou Patria. Deklaroval vyše 40-percentné zapojenie slovenského obranného priemyslu. "Viac ako 40 slovenských spoločností bude profitovať z tejto zákazky," uviedol.



Fínske vozidlo Patria AMVXP 8x8 v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom uspelo v tendri, do ktorého sa zapojilo celkovo päť krajín. Nové bojové obrnené vozidlá budú základom pri plnení spojeneckých záväzkov na vytvorenie ťažkej mechanizovanej brigády.