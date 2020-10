V Bratislave sa za prísnych opatrení začne konferencia Globsec

Bratislava 7. októbra (TASR) - Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začne dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". "Chceme hľadať spoločné európske riešenia na súčasnú vážnu krízu a v tomto duchu sa nesie aj program konferencie," uviedol pre TASR jej zakladateľ Róbert Vass.



Najvýznamnejšou udalosťou konferencie je podľa neho účasť líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej, ktorá si preberie cenu slobody v mene bieloruského ľudu za jej prínos v presadzovaní demokratických hodnôt a ochranu ľudských práv.



Tohtoročné podujatie sa uskutoční so všeobecne platnou výnimkou Úradu verejného zdravotníctva, v rámci ktorej budú všetci účastníci otestovaní na prítomnosť COVID-19, keďže ich počet presiahne 50. "Každý účastník sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorého výsledok nie je starší ako 12 hodín," konštatoval Vass.



Ako ďalej uviedol, počas celého podujatia budú platiť prísne opatrenia, ako je nosenie rúšok alebo dodržiavanie rozstupov. Účastníci budú môcť absolvovať testy i priamo na mieste. "Všetky opatrenia sme pripravili po dôkladných konzultáciách s konzíliom epidemiológov, s hlavným hygienikom, ako aj ministerstvom zdravotníctva," zdôraznil.



Konferencia sa bude konať v hybridnom režime. Väčšina účastníkov sa na diskusiách zúčastní virtuálne, teda nebude na konferencii fyzicky prítomná. Podľa Vassa bude mať konferencia "tento rok 20 percent z pôvodnej veľkosti". Osobne sa na nej zúčastní napríklad prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovski, premiéri, ministri zahraničných vecí a ministri obrany viacerých európskych krajín. Prostredníctvom videokonferencie sa pripojí generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, či bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová. Vystúpiť by mala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Igor Matovič či minister zahraničných vecí Ivan Korčok.



Podujatie môže podľa organizátora pomôcť zvýšiť hlas Slovenska na medzinárodnej scéne pri hľadaní odpovedí na dôsledky súčasnej krízy. "Nevieme, či tu s nami Covid bude rok, dva alebo tri. Isté je, že za tento čas kongresy, kultúra a šport nemôžu zastať," uviedol. Zároveň dodal, že musíme hľadať spôsoby, ako žiť ďalej, ale so zavedením zodpovedných hygienických štandardov. "Chceme tak ukázať a motivovať všetkých organizátorov podujatí, že aj s Covidom sa dá žiť a organizovať bezpečné podujatia," uzavrel Vass.



Bezpečnostná konferencia Globsec sa po prvý raz konala v roku 2005.