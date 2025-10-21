Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Slovensko

SR v novembri usporiada konferenciu zameranú na spoluprácu s Ukrajinou

.
Na snímke sprava predsedníčka vlády Ukrajiny Julija Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pred spoločným rokovaním vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny v priestoroch Historickej radnice v Košiciach 17. októbra 2025. Foto: TASR - František Iván

Minulý piatok (17. 11.) sa v Košiciach uskutočnili vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni za účasti predsedov vlád Roberta Fica a Julije Svyrydenkovej a ministrov.

Autor TASR
Bratislava/Kyjev 21. októbra (TASR) - Slovenská republika usporiada v novembri v Bratislave konferenciu, ktorej hlavnou témou bude spolupráca s Ukrajinou. Zameraná bude na bilaterálne témy, európsku integráciu a povojnovú obnovu Ukrajiny. V utorok o tom s odvolaním na kanceláriu podpredsedu ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasa Kačku informovala agentúra Interfax-Ukrajina, píše TASR.

„V novembri 2025 SR v Bratislave usporiada konferenciu venovanú Ukrajine, ktorej cieľom je vytvoriť platformu na posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti európskej integrácie a povojnovej obnovy na základe princípu vzájomného prospechu,“ uviedla kancelária podpredsedu ukrajinskej vlády.

Na programe je podľa nej diskusia o rozvoji spoločných projektov v rámci nového programu Európskej komisie Ukraine Investment Framework, rozšírenie Karpatskej iniciatívy (Ukrajina – Poľsko – Slovensko), koordinácia prístupov v súvislosti s dovozom poľnohospodárskych výrobkov, podpora aktualizovanej Prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou (DCFTA) a podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti udržateľného rozvoja a lesného hospodárstva.

Minulý piatok (17. 11.) sa v Košiciach uskutočnili vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni za účasti predsedov vlád Roberta Fica a Julije Svyrydenkovej a ministrov. Predstavitelia oboch krajín po spoločnom rokovaní oboch kabinetov podpísali viacero medzivládnych dohôd.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte