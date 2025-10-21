< sekcia Slovensko
SR v novembri usporiada konferenciu zameranú na spoluprácu s Ukrajinou
Autor TASR
Bratislava/Kyjev 21. októbra (TASR) - Slovenská republika usporiada v novembri v Bratislave konferenciu, ktorej hlavnou témou bude spolupráca s Ukrajinou. Zameraná bude na bilaterálne témy, európsku integráciu a povojnovú obnovu Ukrajiny. V utorok o tom s odvolaním na kanceláriu podpredsedu ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasa Kačku informovala agentúra Interfax-Ukrajina, píše TASR.
„V novembri 2025 SR v Bratislave usporiada konferenciu venovanú Ukrajine, ktorej cieľom je vytvoriť platformu na posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti európskej integrácie a povojnovej obnovy na základe princípu vzájomného prospechu,“ uviedla kancelária podpredsedu ukrajinskej vlády.
Na programe je podľa nej diskusia o rozvoji spoločných projektov v rámci nového programu Európskej komisie Ukraine Investment Framework, rozšírenie Karpatskej iniciatívy (Ukrajina – Poľsko – Slovensko), koordinácia prístupov v súvislosti s dovozom poľnohospodárskych výrobkov, podpora aktualizovanej Prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou (DCFTA) a podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti udržateľného rozvoja a lesného hospodárstva.
Minulý piatok (17. 11.) sa v Košiciach uskutočnili vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni za účasti predsedov vlád Roberta Fica a Julije Svyrydenkovej a ministrov. Predstavitelia oboch krajín po spoločnom rokovaní oboch kabinetov podpísali viacero medzivládnych dohôd.
