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SR v utorok hostí zasadnutie šéfov diplomacií krajín V4 a Japonska
Stretnutie vo formáte V4+ bude úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár bude v utorok hostiť v kaštieli v Tomášove zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny (V4) so šéfom japonskej diplomacie Tošimicom Motegim. Stretnutie vo formáte V4+ bude úvodným ministerským podujatím počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. TASR o tom informovali z rezortu diplomacie.
Japonsko je podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre krajiny Vyšehradskej štvorky jedným z najvýznamnejších partnerov v Ázii, s ktorým ich spájajú spoločné hodnoty a záujem na zachovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. „Po päťročnej prestávke chceme obnoviť pravidelný politický dialóg a dať našej spolupráci nový impulz,“ dodal minister.
Hlavnými témami stretnutia budú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov, aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické otázky, budúcnosť partnerstva medzi Európskou úniou a Japonskom, ako aj možnosti ďalšej spolupráce v oblastiach vedy, výskumu, nových technológií, energetickej a kybernetickej bezpečnosti či v posilňovaní odolnosti dodávateľských reťazcov.
Pred zasadnutím vo formáte V4+ s Japonskom sa uskutoční samostatné rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4, ktorí budú diskutovať o aktuálnych regionálnych a európskych otázkach.
Japonsko je podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre krajiny Vyšehradskej štvorky jedným z najvýznamnejších partnerov v Ázii, s ktorým ich spájajú spoločné hodnoty a záujem na zachovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. „Po päťročnej prestávke chceme obnoviť pravidelný politický dialóg a dať našej spolupráci nový impulz,“ dodal minister.
Hlavnými témami stretnutia budú rozvoj politických a hospodárskych vzťahov, aktuálne bezpečnostné a zahraničnopolitické otázky, budúcnosť partnerstva medzi Európskou úniou a Japonskom, ako aj možnosti ďalšej spolupráce v oblastiach vedy, výskumu, nových technológií, energetickej a kybernetickej bezpečnosti či v posilňovaní odolnosti dodávateľských reťazcov.
Pred zasadnutím vo formáte V4+ s Japonskom sa uskutoční samostatné rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4, ktorí budú diskutovať o aktuálnych regionálnych a európskych otázkach.