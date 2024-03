SR víta rozhodnutie EÚ o otvorení rokovaní s Bosnou

Brusel/Bratislava 22. marca (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár privítal štvrtkové rozhodnutie lídrov členských štátov Európskej únie o otvorení prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou.



Zdôraznil, že ide o významný krok pre posilnenie stability, ekonomickej prosperity a európskej perspektívy pre krajiny západného Balkánu. Rozšírenie Únie o Bosnu je podľa Blanára aj v záujme Slovenska, ktoré sa dlhodobo zasadzuje o jej integráciu do EÚ.



"Bosna a Hercegovina dokázala v krátkom čase prijať dôležité reformné zákony, stojí pred ňou ešte mnoho ďalších úloh, ktoré bude musieť na svojej európskej ceste naplniť, no otvorenie prístupových rokovaní je pevnou motiváciou pre pokračovanie tohto úsilia,“ uviedol Blanár a pripomenul, že západobalkánske krajiny čakajú na členstvo v EÚ už viac ako dve desaťročia.



Slovenská republika je podľa ministra pripravená pomôcť Bosne a Hercegovine a zdieľať skúsenosti z prístupového procesu. "Nášho balkánskeho partnera podporujeme, máme vybudovanú veľmi dobrú hospodársku a investičnú spoluprácu, ktorú by práve európska integrácia mimoriadne posilnila. Radi preto podáme pomocnú ruku,“ uviedol Blanár.



