SR vstúpi do európskej elity digitálneho výskumu v humanitných vedách
Slovensko v zastúpení konzorcia DARIAH-SK sa od februára 2026 oficiálne stalo členom európskej výskumnej infraštruktúry DARIAH ERIC.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Slovensko v zastúpení konzorcia DARIAH-SK sa od februára 2026 oficiálne stalo členom európskej výskumnej infraštruktúry DARIAH ERIC. Ide o významný míľnik v oblasti digitálnych humanitných vied. Proces integrácie a aktivity konzorcia koordinuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, ktorý v rámci DARIAH-SK spolupracuje aj s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru CVTI SR.
„Vstup do európskej infraštruktúry prinesie systematickú podporu pre špičkový výskum a rozvoj služieb. Je to kľúčový krok pre to, aby slovenské humanitné vedy zvládli digitálnu transformáciu a stali sa rovnocenným partnerom v európskom výskumnom priestore,“ uviedol národný koordinátor DARIAH-SK Andrej Gogora.
Prepojenie so špičkovou európskou infraštruktúrou a prístup k medzinárodným pracovným skupinám podľa CVTI otvorí slovenským vedcom nové možnosti spolupráce. Prínosom tejto integrácie bude aj zviditeľnenie národných projektov v európskom priestore, čo zásadne posilní ich využitie a celkový spoločenský dosah.
„Digitálne technológie zásadne menia spôsob, ako skúmame, uchovávame a sprístupňujeme naše kultúrne a historické dedičstvo. CVTI SR vníma túto integráciu ako investíciu do budúcnosti poznania, dostupnosti dát a medzinárodnej spolupráce,“ informoval generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
DARIAH-SK prepája domáce inštitúcie s cieľom poskytovať infraštruktúrne služby pre akademickú komunitu a verejnosť. Tematicky sa sústreďuje na digitalizáciu a spracovanie výskumných zbierok, vytváranie otvorených digitálnych repozitárov pre kultúrne a historické dedičstvo, ako aj na tvorbu korpusových a iných jazykových databáz. Dôležitou súčasťou je popularizácia otvorenej vedy a etická analýza technológií.
