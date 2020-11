SR vykoná kroky k účasti na konaní v prípade smrti Chovanca v Belgicku

Bratislava 11. novembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok (nominant SaS) majú vykonať potrebné kroky k tomu, aby sa SR zúčastnila na trestnom konaní vedenom v Belgicku s cieľom objasnenia smrti Slováka Jozefa Chovanca. Vláda SR im túto povinnosť uložila na stredajšom zasadnutí.



"Prioritou SR by malo byť objasnenie prípadu a vyvodenie eventuálnej zodpovednosti za smrť Chovanca," ozrejmuje rezort spravodlivosti. Ďalej uvádza, že zo strany SR už boli využité viaceré možnosti intervencie. Či už na úrovni zastupiteľského úradu SR v Bruseli, konzulov, ako aj osobných konzultácií na úrovni ministrov spravodlivosti a ministrov zahraničných vecí SR a Belgicka.



Jednou z možností je podľa ministerstva možnosť vstupu SR do konania v postavení poškodenej strany "čo by SR umožnilo prostredníctvom právneho zástupcu požiadať v belgickom trestnom konaní o vykonanie doplňujúcich úkonov".



V prípade, že zapojenie SR do konania nebude možné, navrhuje rezort prijať iné opatrenia, ktoré umožnia riadne objasnenie prípadu "Medzi takéto opatrenia môže patriť napríklad finančná pomoc pani Chovancovej s cieľom zabezpečenia prekladu súdneho spisu do slovenského jazyka, čo by umožnilo slovenským znalcom vyhotovenie znaleckého posudku na účely trestného konania vedeného v Belgickom kráľovstve," dodalo ministerstvo.



Chovanec zomrel v Belgicku vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.



Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca počas 16 minút.