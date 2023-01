SR vyslala na maďarsko-srbskú hranicu novú skupinu 38 policajtov

Bratislava 9. januára (TASR) - Slovensko vyslalo na maďarsko-srbskú hranicu ďalších 38 policajtov. Doterajšiu skupinu príslušníkov Policajného zboru vystriedajú pri pomoci s ochranou tejto vonkajšej schengenskej hranice pred nelegálnou migráciou. Zostať by mali do konca februára. V pondelok ich vyprevadil dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), policajný prezident Štefan Hamran a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Robert Gucký.



"Stále trvá presvedčenie, že ochrana vonkajšej schengenskej hranice je oveľa efektívnejšie opatrenie, ako zavádzať kontroly na vnútorných hraniciach v rámci Európskej únie," vyhlásil Mikulec. Ako dodal, tento postoj komunikuje aj s orgánmi Európskej únie. Očakáva, že nelegálna migrácia bude aj témou nadchádzajúceho neformálneho samitu vo Švédsku. Zároveň koncom decembra podľa neho vyslalo Slovensko 30 policajtov aj do operácií Frontexu (Európska pohraničná a pobrežná stráž) v Rumunsku a Srbsku.







Policajný prezident ocenil nasadenie príslušníkov Policajného zboru, ktorí v Maďarsku pôsobili v rámci prvého kontingentu. "Potvrdzuje sa, že ak je seriózne strážená vonkajšia hranica Schengenu, máme výrazne menšie problémy vo vnútrozemí, na vnútorných hraniciach," komentoval. V prípade úspešného zvýšenia počtu policajtov, avizuje možnosť uvoľniť viac policajtov.



Úlohou slovenských policajtov bude hraničný dozor a hliadková činnosť v spoločných tímoch s maďarskými kolegami v oblasti mesta Kiskunhalas od ochranného plota na srbsko-maďarskej hranici smerom do vnútrozemia. Taktiež budú vykonávať úlohy podľa aktuálnych operačných potrieb maďarskej strany. Minister vnútra potvrdil, že v prípade potreby bude pôsobenie príslušníkov Policajného zboru v Maďarsku predĺžené.



Situácia na slovensko-maďarskej hranici sa podľa Guckého v závere minulého roka upokojila. "Určitý pokles bol zaznamenaný aj na maďarsko-srbskej hranici, ale aj tak sú tie čísla dosť vysoké," skonštatoval. Podľa štatistík nelegálnej migrácie na území SR bol v posledných dvoch týždňoch kalendárneho roku 2022 týždenný počet zadržaných osôb výrazne nižší (v priemere 340 osôb) pri porovnaní s rekordným 44. týždňom v novembri (936 osôb). Podľa ministerstva vnútra je badateľný pokles aj od začiatku roka 2023.



Šéf hraničnej polície potvrdil tiež záujem Slovenska naďalej sa zapájať do všetkých operácií organizovaných agentúrou Frontex. Zároveň ohlásil rokovania s Európskou komisiou o refundácii nákladov, ktoré vznikajú Slovensku s vysielaním policajtov.



Do spoločných operácií agentúry Frontex celkovo vlani Slovenská republika vyslala 68 policajtov s profilmi na hraničnú kontrolu, hraničný dozor a registráciu migrantov. V rámci bilaterálnych zmluvy so Severným Macedónskom bolo nasadených ďalších 61 policajtov s profilom na hraničný dozor na gréckej hranici.