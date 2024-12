SR zabezpečila pre palestínskych detských pacientov evakuačný let

Bratislava/Dublin 20. decembra (TASR) - Slovenská republika prostredníctvom sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR (MV SR) zabezpečila 25 palestínskym pediatrickým pacientom z Pásma Gazy evakuačný let z Egypta do Írska. Slovensko let sprostredkovalo na žiadosť Írskej republiky, kde pacientom poskytnú ďalšiu zdravotnú pomoc. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.



Členovia modulu Asociácia samaritánov Slovenskej republiky poskytli počas evakuácie detským pacientom psychologickú a zdravotnú pomoc. Jej zástupca bol zároveň veliteľom celej operácie.



Na uskutočnenie letu muselo MV SR splniť niekoľko podmienok – včasné dodanie zdravotnej dokumentácie pacientov na posúdenie lekármi záchranného tímu a zabezpečenie potrebných cestovných dokladov pre všetkých pasažierov pred odletom až po ich odbavenie na letisku. Kľúčové bolo podľa ministerstva presné načasovanie jednotlivých bodov operácie až do pristátia vládneho špeciálu na Slovensku.



Do operácie sa zapojilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a a európskych záležitostí SR, ktoré zabezpečilo preletové a pristávacie povolenia.



Let vykonali v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, pričom až 75 percent výdavkov bude možné refundovať z prostriedkov EÚ. Modul leteckej evakuácie, ktorý umožnil realizáciu tejto operácie, je výsledkom projektu s finančnou podporou EÚ. Vybudoval ho Letecký útvar MV SR v spolupráci s partnermi z mimovládneho sektora – Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Nemecka.



Táto operácia podľa MV SR ukazuje, že Slovensko je pripravené a schopné reagovať na medzinárodné humanitárne výzvy s vysokou mierou profesionality.