Vzdelávanie diplomatov na nestále členstvo v BR OSN začína

Bratislava 9. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR otvára v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave nový vzdelávací program na prípravu odborníkov pre výkon nestáleho členstva SR v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN). Slovensko kandiduje na túto pozíciu na roky 2028 – 2029. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok (8. 7.) podpísal s dekanom právnickej fakulty Eduardom Burdom dohodu o vzájomnej spolupráci. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.



Slovensko sa podľa slov šéfa diplomacie dostáva do finálnej fázy kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a získava podporu čoraz väčšieho počtu krajín. „Na výkon tejto dôležitej funkcie sa chceme vopred kvalitne pripraviť aj po personálnej stránke, a preto sme zabezpečili profesionálne a plnohodnotné vzdelávanie 15 diplomatov, ktorí sa rozhodnú stať súčasťou slovenskej diplomacie a budú sa pripravovať na prácu počas nášho nestáleho členstva,“ priblížil minister.



Do štvorsemestrálneho vzdelávacieho programu sa môžu prihlásiť absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Účastníci sa oboznámia so základnými princípmi medzinárodného práva, činnosťou Bezpečnostnej rady OSN, rovnako ľudsko-právnou agendou, problematikou svetového hospodárskeho a sociálneho rozvoja či analýzou jednotlivých regiónov s komplexným zameraním sa na otázky medzinárodnej bezpečnosti a mieru, ktoré budú pre Slovensko v prípade prevzatia mandátu prioritné. Okrem všeobecnej a špecializovanej výučby zabezpečenej odborníkmi z Právnickej fakulty UK v Bratislave bude súčasťou praktická časť realizovaná priamo na MZVEZ SR.



Dekan vyzdvihol dlhodobú spoluprácu s rezortom slovenskej diplomacie, ktorá sa v poslednom období zintenzívňuje a zlepšuje. „Ministerstvo zahraničných vecí aktuálne pracuje na ambicióznych projektoch, ktorými chce Slovenskú republiku pozitívne zvýrazniť tiež vo svetovom meradle. Práve nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN je ukážkou toho, ako dokáže aj menšia krajina závažnejším spôsobom zasiahnuť do medzinárodného diania, a my chceme v rámci tejto ambície pomôcť pripraviť ľudí, ktorí dokážu na odbornej úrovni vykonávať tieto úlohy,“ uviedol Burda.



MZVEZ plánuje naďalej rozvíjať potenciál Diplomatickej akadémie Karola Rybárika. „Musíme sa zároveň pripravovať na ďalšie veľké výzvy. Takáto spolupráca s akademickou sférou môže byť základom pre realizáciu budúceho vzdelávania diplomatov v rôznych špecifických oblastiach. Slovensko totiž napríklad čaká v roku 2030 aj v poradí druhé predsedníctvo v Rade Európskej únie,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie.