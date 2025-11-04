< sekcia Slovensko
SR zaznamenala úspech v medzinárodnej folkloristickej organizácii
Folklórny festival Východná si na svetovom kongrese obhájil svoj medzinárodný štatút CIOFF International Recognized Festival.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovensko zaznamenalo historický úspech na 54. svetovom kongrese CIOFF, ktorý sa konal 19. až 26. októbra v čilskom Santiagu. TASR o tom informovala Katarína Babčáková z Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave, prezidentka Slovenskej národnej sekcie CIOFF pri UNESCO.
„Medzinárodná rada organizátorov festivalov folklóru a tradičného umenia CIOFF, pridružená organizácia UNESCO, vyše 55 rokov tvorí rozsiahlu odbornú platformu starostlivosti o umelecké prejavy živého dedičstva a ich medzinárodnú prezentáciu,“ priblížila Babčáková folkloristickú organizáciu. Spolu s členkami Slovenskej národnej sekcie CIOFF Vierou Feriancovou a Lenkou Konečnou sa na kongrese zúčastnili s takmer 140 delegátmi zo 43 členských krajín z celého sveta.
Babčáková potvrdila, že prvýkrát v histórii má Slovensko zastúpenie aj v najvyššom orgáne CIOFF, prezidentku našej národnej sekcie zvolili za predsedníčku medzinárodnej Kultúrnej komisie CIOFF. Babčáková sa zároveň ako prvá Slovenka stala členkou najvyššej Rady CIOFF International. „Centrum tradičnej kultúry v Myjave ako príklad dobrej praxe na medzinárodnom fóre predstavilo svoj Systém vzdelávacích aktivít, zapísaný v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku,“ dodala.
Folklórny festival Východná si na svetovom kongrese obhájil svoj medzinárodný štatút CIOFF International Recognized Festival. Podľa Babčákovej má tento štatút v súčasnosti len 123 spomedzi tisícov folklórnych festivalov z celého sveta. „Festivalová komisia udelila vynikajúcim festivalom prestížny medzinárodný štatút CIOFF International Recognized Festival, dvom festivalom bol tento štatút odňatý,“ poznamenala s tým, že na Slovensku štatút obhájili Medzinárodný folklórny festival Myjava, Novohradský folklórny festival a po dvoch rokoch opäť aj Folklórny festival Východná.
Nová generálna riaditeľka NOC Eva Smolíková v súlade s odporúčaniami Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pri Ministerstve kultúry (MK) SR rozhodla v máji o zachovaní medzinárodného charakteru Folklórneho festivalu Východná, ktorý tak pri svojom 70. výročí obhájil prestížny medzinárodný štatút.
„Medzinárodná rada organizátorov festivalov folklóru a tradičného umenia CIOFF, pridružená organizácia UNESCO, vyše 55 rokov tvorí rozsiahlu odbornú platformu starostlivosti o umelecké prejavy živého dedičstva a ich medzinárodnú prezentáciu,“ priblížila Babčáková folkloristickú organizáciu. Spolu s členkami Slovenskej národnej sekcie CIOFF Vierou Feriancovou a Lenkou Konečnou sa na kongrese zúčastnili s takmer 140 delegátmi zo 43 členských krajín z celého sveta.
Babčáková potvrdila, že prvýkrát v histórii má Slovensko zastúpenie aj v najvyššom orgáne CIOFF, prezidentku našej národnej sekcie zvolili za predsedníčku medzinárodnej Kultúrnej komisie CIOFF. Babčáková sa zároveň ako prvá Slovenka stala členkou najvyššej Rady CIOFF International. „Centrum tradičnej kultúry v Myjave ako príklad dobrej praxe na medzinárodnom fóre predstavilo svoj Systém vzdelávacích aktivít, zapísaný v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku,“ dodala.
Folklórny festival Východná si na svetovom kongrese obhájil svoj medzinárodný štatút CIOFF International Recognized Festival. Podľa Babčákovej má tento štatút v súčasnosti len 123 spomedzi tisícov folklórnych festivalov z celého sveta. „Festivalová komisia udelila vynikajúcim festivalom prestížny medzinárodný štatút CIOFF International Recognized Festival, dvom festivalom bol tento štatút odňatý,“ poznamenala s tým, že na Slovensku štatút obhájili Medzinárodný folklórny festival Myjava, Novohradský folklórny festival a po dvoch rokoch opäť aj Folklórny festival Východná.
Nová generálna riaditeľka NOC Eva Smolíková v súlade s odporúčaniami Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva pri Ministerstve kultúry (MK) SR rozhodla v máji o zachovaní medzinárodného charakteru Folklórneho festivalu Východná, ktorý tak pri svojom 70. výročí obhájil prestížny medzinárodný štatút.