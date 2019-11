SR zvýšila za 10 rokov produkciu komunálneho odpadu o 30 percent

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovensko za posledných 10 rokov zvýšilo produkciu komunálneho odpadu o približne 30 percent. Slovensko v roku 2018 vyprodukovalo 2,3 milióna ton komunálneho odpadu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood&Company, ktorá vychádza z údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu.



Žiadna krajina Európskej únie za desaťročie nezvýšila produkciu odpadu tak veľmi ako SR. "Priemerný Slovák tak vlani vyhodil do odpadových nádob 427 kilogramov komunálneho odpadu, čo je 1,2 kila odpadu denne. Prvýkrát v histórii bola prekonaná 400-kilová úroveň odpadu na hlavu," uvádza analytička Wood&Company Eva Sadovská.



Tvrdí tiež, že v recyklovaní Slovensko zaostáva za mnohými vyspelými európskymi krajinami. Z údajov Štatistického úradu však vyplýva, že recyklovanie odpadu sa na Slovensku zlepšuje. Minulý rok dosiahla miera recyklácie 45 percent. "Na Slovensku aj napriek tomu vlani dominovalo skládkovanie a to s podielom 54 percent," hovorí Sadovská.