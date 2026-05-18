< sekcia Slovensko
Vučič sa Tarabovi poďakoval za podporu SR, Fica pozýva na návštevu
Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska aj za podporu jeho cesty do Európskej únie.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Baku 18. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v pondelok v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra (WUF13) stretol s podpredsedom vlády SR a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska aj za podporu jeho cesty do Európskej únie, informuje TASR podľa správy agentúry TANJUG.
„S Tomášom Tarabom som diskutoval o ďalšom posilňovaní srbsko-slovenských vzťahov, ako aj o príležitostiach pre rozvoj spolupráce v oblastiach infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky a udržateľného rozvoja miest,“ uviedol Vučič po stretnutí so slovenským ministrom.
Vučič doplnil, že predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi odovzdal pozvánku na návštevu Srbska. „Som presvedčený, že v nasledujúcom období ďalej posilníme naše politické a hospodárske väzby a zrealizujeme významné spoločné projekty,“ dodal srbský prezident.
Taraba neskôr na sociálnej sieti Facebook napísal, že „Slovensko si váži dlhodobú starostlivosť, ktorú venuje Srbsko našej menšine v ich krajine a jej rozvoju“. SR podľa jeho slov uznáva teritoriálnu celistvosť Srbska a je „jeho advokátom v procese otvorenia rokovaní o vstupe do EÚ“.
„Odmietame neraz dvojitý meter, ktorý sa aplikuje pri hodnotení kandidátskych krajín a nepovažujeme Srbsko za menej pripravený štát na tieto rokovania ako akýkoľvek z tých, ktoré už v tomto procese sa nachádzajú,“ dodal Taraba.
„S Tomášom Tarabom som diskutoval o ďalšom posilňovaní srbsko-slovenských vzťahov, ako aj o príležitostiach pre rozvoj spolupráce v oblastiach infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky a udržateľného rozvoja miest,“ uviedol Vučič po stretnutí so slovenským ministrom.
Vučič doplnil, že predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi odovzdal pozvánku na návštevu Srbska. „Som presvedčený, že v nasledujúcom období ďalej posilníme naše politické a hospodárske väzby a zrealizujeme významné spoločné projekty,“ dodal srbský prezident.
Taraba neskôr na sociálnej sieti Facebook napísal, že „Slovensko si váži dlhodobú starostlivosť, ktorú venuje Srbsko našej menšine v ich krajine a jej rozvoju“. SR podľa jeho slov uznáva teritoriálnu celistvosť Srbska a je „jeho advokátom v procese otvorenia rokovaní o vstupe do EÚ“.
„Odmietame neraz dvojitý meter, ktorý sa aplikuje pri hodnotení kandidátskych krajín a nepovažujeme Srbsko za menej pripravený štát na tieto rokovania ako akýkoľvek z tých, ktoré už v tomto procese sa nachádzajú,“ dodal Taraba.